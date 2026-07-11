Trofej po českém finále předá princezna Kate: Holky, trénujte pukrle!
Tenis je sport gentlemanů, který má v Anglii striktní pravidla etikety i pro ženy. Karolína Muchová s Lindou Noskovou tak už mohou trénovat pukrle před princeznou Kate, která bude letos talíř pro wimbledonskou šampionku i poraženou předávat.
Formální poklonu si už před manželkou následníka britského trůnu princem Williamem dříve střihly i finalistka 2021 Karolína Plíšková nebo vítězka 2023 Markéta Vondroušová. V roce 2024 Báře Krejčíkové kvůli léčbě s rakovinou vévodkyně chyběla.
Buď jednadvacetiletá Nosková, nebo o osm let starší Muchová se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední čtyři sezony. V roce 2024 triumfovala v All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo Markétě Vondroušové. V samostatné historii tam uspěly také Petra Kvitová (2011 a 2014) a Jana Novotná (1998).
Ve wimbledonském finále se střetnou hráčky z jedné země poprvé od roku 2009, kdy proti sobě stanuly americké sestry Serena a Venus Williamsovy.