Legenda Navrátilová nabídla Muchové: Tykej mi, Kájo!

Autor: nem
Muchová se setkala s Navrátilovou a odnesla si příjemný zážitek

Bodejť by z toho nebyla paf! Karolína Muchová (29) popsala nevšední setkání s Martinou Navrátilovou (69) ve Wimbledonu.

Legenda a ikona světového tenisu, která vyhrála dvouhru na londýnské trávě devětkrát, jí totiž nabídla tykání.

„Už jsem ji tady potkala, popřála mi hodně štěstí. Vždycky se u toho nasmějeme, protože mi říká, abych jí nevykala. Jenže moje první reakce je vždycky: Dobrý den,“ prozradila Kája.

Štěstí bude potřebovat protože v úterý ji čeká čtvrtfinále s Ósakaovou, jež vyhnala z All England Clubu světovou jedničku Sabalenkovou.

Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu do finále
Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu do finále

 

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