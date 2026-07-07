Legenda Navrátilová nabídla Muchové: Tykej mi, Kájo!
Bodejť by z toho nebyla paf! Karolína Muchová (29) popsala nevšední setkání s Martinou Navrátilovou (69) ve Wimbledonu.
Legenda a ikona světového tenisu, která vyhrála dvouhru na londýnské trávě devětkrát, jí totiž nabídla tykání.
„Už jsem ji tady potkala, popřála mi hodně štěstí. Vždycky se u toho nasmějeme, protože mi říká, abych jí nevykala. Jenže moje první reakce je vždycky: Dobrý den,“ prozradila Kája.
Štěstí bude potřebovat protože v úterý ji čeká čtvrtfinále s Ósakaovou, jež vyhnala z All England Clubu světovou jedničku Sabalenkovou.
Témata: blesksport, tenis, wimbledon, Karolína Muchová, Martina Navrátilová, All England Lawn Tennis and Croquet Club