Muž, který »udělal« Lindu: Mlčí kvůli egu!
Žádná profláklá jména! Kus ozdobného tácu, pojmenovaného po růžovém oleji bohyně Venuše, který získala česká tenistka Linda Nosková po výhře nad parťačkou Muchovou, patří i kouči Jiřímu Pavelkovi. Fanoušci se ptají: Kdo to je? Spadl snad z Marsu?!
Pavelku, bývalého trenéra klubu Na Dolině v Trojanovicích mezi Frenštátem a Rožnovem pod Radhoštěm, pochválil i táta nové wimbledonské šampionky Drahoš Nosek (70): „Starý pan Pavelka, který jí strašně moc pomohl, vždycky říkal, že takovou holku v rukou nikdy neměl. On vlastně Lindu tenisově udělal.“
Dnes 80letý důchodce žije v Příboře. A z Freudova rodiště vzkázal Blesku: „Ego nepěstuji.“ O své někdejší svěřenkyni Noskové, která se z chudých poměrů na Valašsku dostala až na bál šampionů Wimbledonu, nechce s nikým mluvit. Před 10 lety říkal pro regionální A11 TV: „Linda má k tréninku absolutní přístup a rodiče obětují pro její úspěch vše.“
Aspoň šéf trojanovického klubu Petr Lehnert na Pavelku pro Blesk zavzpomínal: „Byl to takový ten trenér ze staré školy. Říkal, že hlava musí jít s rukou dohromady. Tak vzal ten velký nákupní vozík a pálil na Lindu jeden míček za druhým. Obrovská porce! Takhle trénovali hodinu a půl denně.“ A vyplatilo se!