Yamal se radoval z finále na MS a... Domů mu lezli zloději
Když může být v televizi, těžko bude doma. Takovou logikou se patrně řídili zloději, kteří se chtěli vloupat do luxusní vily španělské fotbalové hvězdy Lamina Yamala (19). Zatímco mladý talent po výhře 2:0 nad Francií slavil postup do finále mistrovství světa, v jeho domě v Esplugues de Llobregat se ve středu kolem čtvrté ráno odehrávalo drama.
Dva maskované vetřelce v kuklách okamžitě odhalila soukromá ochranka na bezpečnostních kamerách. Zloději bleskově pochopili, že byli prozrazeni, a ještě před příjezdem přivolané policie stihli utéct. Podle vyšetřovatelů šlo o organizovanou akci. Ve stejné čtvrti totiž téhož rána došlo k dalším dvěma vloupáním.
Fotbalistova rodina ale zůstává v klidu. Yamalův dům je totiž bývalá rezidence obránce Gerarda Piquého (39) a zpěvačky Shakiry (49), takže připomíná spíše nedobytnou pevnost.
„O pokusu o vloupání jsem se dozvěděl až z novin La Vanguardia. Nejsme ale znepokojeni, protože dům je velmi dobře zabezpečený a vloupat se dovnitř je naprosto nemožné,“ uklidnil situaci pro stanici Telecinco fotbalistův strýc Abdul.
Yamal není zdaleka jedinou obětí, na kterou si zloději v okolí Barcelony políčili. Nedávno gang vykradl dům jeho spoluhráče Paua Cubarsího (19) přímo během tréninku a odnesl si luxusní hodinky. Brankář Joan Garcia (25) pak o šperky a hotovost přišel ve chvíli, kdy zrovna chytal zápas Superpoháru v daleké Saúdské Arábii.