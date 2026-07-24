Jágr na Štvanici s Dominikou: Sranda i výčitky!
Tenisový turnaj v Praze přilákal do hlediště i známý pár. Světový tenis vyměnil Jaromír Jágr (54) s Dominikou Branišovou (31) za české hvězdy. Ale zdá se, že sport nebyl jejím hlavním tahákem k návštěvě.
Chechtali se. Cpali se. Kochali se hrou. „Super tenis,“ zhodnotil své dojmy Jaromír Jágr z návštěvy turnaje na pražské Štvanici. Zato jeho partnerku Dominiku po tenisovém obžerství přepadly výčitky.
„Moje skóre z tenisu: Nachos s guacamole, klobása a dva Aperoly. Jelikož jsem celý týden nic nedělala, šla jsem se proběhnout,“ prozradila Branišová, která se potrestala pětikilometrovým během.