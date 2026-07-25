Příčina skonu Tufteho: Akutní srdeční kolaps!

Autor: rau
Odhalila se přesná příčina úmrtí olympijského šampiona Tufteho

Náhlé úmrtí norské ikony skifu Olafa Tufteho (†50) poznamenalo veslařský svět. Co za skonem chlapa drsného jako skála stálo?

„Zemřel na akutní srdeční zástavu a rodina čeká na konečné výsledky pitvy,“ uvedla Národní nemocnice v tiskové zprávě s tím, že rodina žádá o zachování soukromí.

Dál se k úmrtí milovaného muže manželky Ainy a tatínka dvou dětí nebude vyjadřovat. Tufte, jenž se zúčastnil sedmi olympijských her a vyhrál dvě zlata, zkolaboval v pondělí na rodinné farmě v Hortenu.

Dvojnásobný olympijský vítěz Olaf Tufte předvádí spodní prádlo vlastní firmy.
Dvojnásobný olympijský vítěz Olaf Tufte předvádí spodní prádlo vlastní firmy.

 

Témata:  blesksportOlaf TufteOlympijské hryAinHorten

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