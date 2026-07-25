Příčina skonu Tufteho: Akutní srdeční kolaps!
Náhlé úmrtí norské ikony skifu Olafa Tufteho (†50) poznamenalo veslařský svět. Co za skonem chlapa drsného jako skála stálo?
„Zemřel na akutní srdeční zástavu a rodina čeká na konečné výsledky pitvy,“ uvedla Národní nemocnice v tiskové zprávě s tím, že rodina žádá o zachování soukromí.
Dál se k úmrtí milovaného muže manželky Ainy a tatínka dvou dětí nebude vyjadřovat. Tufte, jenž se zúčastnil sedmi olympijských her a vyhrál dvě zlata, zkolaboval v pondělí na rodinné farmě v Hortenu.
Témata: blesksport, Olaf Tufte, Olympijské hry, Ain, Horten