Pardubický šampion Červenka: Dostal padáka!

Autor: vba
Roman Červenka dostal padák

Zařídil jim extraligový titul, teď ovšem od Pardubic dostal padáka... Ale nebojte, Roman Červenka ho má jen na trénování!

Hokejový šampion Roman Červenka (40) na sebe upozornil hodně netradičním tréninkem. Jeho mateřský klub mu totiž k nabírání kondice naordinoval poněkud neobvyklou pomůcku. A tak se teď slavný mistr z Pardubic prohání s padákem.

Dvojnásobný mistr světa totiž ani po sfouknutí čtyřiceti svíček na dortu nezpomaluje. Naposledy byl spatřen, jak dře na slunném pobřeží Chorvatska v Rijece!

„Cítím se dobře. A když jsem zdravý, hokej mě pořád baví,“ říká »Červus«, jemuž druhou mízu dodává i jeho nová, o osmnáct let mladší herecká partnerka Michaela Pecháčková (22).

Roman Červenka byl zvolen Hokejistou sezony 2025/26 v extralize
Roman Červenka byl zvolen Hokejistou sezony 2025/26 v extralize

 

Témata:  blesksportChorvatskoRoman ČervenkaHC Dynamo PardubiceRijekalední hokejMichaela Pecháčková

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