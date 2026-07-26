Pardubický šampion Červenka: Dostal padáka!
Zařídil jim extraligový titul, teď ovšem od Pardubic dostal padáka... Ale nebojte, Roman Červenka ho má jen na trénování!
Hokejový šampion Roman Červenka (40) na sebe upozornil hodně netradičním tréninkem. Jeho mateřský klub mu totiž k nabírání kondice naordinoval poněkud neobvyklou pomůcku. A tak se teď slavný mistr z Pardubic prohání s padákem.
Dvojnásobný mistr světa totiž ani po sfouknutí čtyřiceti svíček na dortu nezpomaluje. Naposledy byl spatřen, jak dře na slunném pobřeží Chorvatska v Rijece!
„Cítím se dobře. A když jsem zdravý, hokej mě pořád baví,“ říká »Červus«, jemuž druhou mízu dodává i jeho nová, o osmnáct let mladší herecká partnerka Michaela Pecháčková (22).