Ronaldo se svlékl do plavek a... Rýpnul si do syna!
Slavný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo je pověstný tím, že se rád chlubí svou vypracovanou figurou. Ačkoliv se s posledním světovým šampionátem loučil v slzách, na slunných plážích už znovu nabírá ztracené sebevědomí. Své téměř dokonalé tělo dává na odiv fanouškům a tentokrát si u toho stihl rýpnout i do vlastního syna.
Hvězdný útočník aktuálně sbírá síly na další sezonu v dresu saúdskoarabského celku Al-Nassr. Čas před návratem ke klubovým povinnostem tráví na společné rodinné dovolené, odkud se s příznivci dělí o soukromé fotografie. Jedenačtyřicetiletý fenomén se nechal zvěčnit především po boku svého nejstaršího potomka, který ho už výškově pomalu dohání.
Hrdý tatínek ovšem k fotce nezapomněl přidat lehce provokativní popisek. „Not yet (v překladu: Stále ještě ne),“ rýpl si do juniora. Rozdíl ve fyzičce obou jmenovaných je totiž na první pohled markantní. V porovnání s otcovou dokonale vyrýsovanou postavou má mladík co dohánět a v posilovně ho čeká ještě spousta dřiny.