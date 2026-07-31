Infantino bez masky: tři pasy, chování chameleona, drahé matrace i miliardy za hlasy
Kdysi byl nenápadným právníkem, který při losech Ligy mistrů otevíral plastové koule s názvy klubů. Dnes Gianni Infantino vládne světovému fotbalu pevněji než jeho skandály opředený předchůdce Sepp Blatter. Přátelí se s prezidenty, rozdává miliardy národním svazům a nyní chce pustit soukromé investory k byznysu kolem mistrovství světa. Pro velkou část Evropy se stal hlavním padouchem fotbalu. Tohle je šest příběhů, které ukazují, kdo Gianni Infantino vlastně je.
Zrzavý kluk, který je chvíli gay a chvíli Arab
Celým jménem Giovanni Vincenzo Infantino se narodil v roce 1970 italským rodičům ve švýcarském Brigu. Nebyl profesionálním hráčem ani slavným reprezentantem. Vystudoval práva, naučil se několik jazyků a do fotbalu vstoupil jako úředník, který dokázal vykládat pravidla, přesvědčovat funkcionáře a pohybovat se mezi různými kulturami.
Příběh syna přistěhovalců později používal jako součást své veřejné identity. Před mistrovstvím světa v Kataru však zašel tak daleko, že vznikl jeden z nejbizarnějších projevů sportovní historie.
„Dnes se cítím být Katařanem. Arabem. Afričanem. Gayem. Člověkem s postižením. Migrujícím dělníkem,“ prohlásil při obhajobě pořadatelské země.
Chtěl Západu vyčíst pokrytectví a zastat se kritizovaného Kataru. Místo toho vypadal jako mocný a bohatý funkcionář, který si na několik minut přivlastnil zkušenost pronásledovaných menšin a dělníků pracujících v těžkých podmínkách.
Byla to ukázka Infantinovy největší politické dovednosti i slabosti: dokáže mluvit téměř ke komukoli, ale občas přitom ztratí kontakt s realitou. A kvůli jeho schopnosti přizpůsobit se dokonale okolí a vlastně čemukoliv, má přezdívku chameleon.
Náhradník, který zdědil Platiniho království
Infantino dlouhé roky působil jako generální sekretář UEFA a pravá ruka slavného Francouze Michela Platiniho. Nebyl hlavní hvězdou evropského fotbalu. Byl mužem v zákulisí, který připravoval dohody a před kamerami řídil losování evropských pohárů.
Když korupční skandál v roce 2015 smetl vedení FIFA, měl být evropským kandidátem na jejího prezidenta právě Platini. Pak ale dostal zákaz činnosti kvůli platbě dvou milionů švýcarských franků od Seppa Blattera. UEFA do voleb vyslala Infantina jako nouzový záskok.
V únoru 2016 překvapivě zvítězil.
Případ, který Platiniho odstranil z cesty, přitom později u trestních soudů skončil dvěma osvobozujícími rozsudky. Jeho kariéru už to ale nezachránilo. Zatímco bývalý šéf UEFA zůstal mimo fotbalovou politiku, jeho někdejší podřízený obsadil trůn, na který Platini dlouho mířil.
Infantino byl následně v letech 2019 a 2023 zvolen bez protikandidáta. Nyní usiluje o další období do roku 2031. Provizorní náhradník se proměnil v panovníka na patnáct let.
Matrace za statisíce a vyšetřovatelé, co překáželi
Infantino nastoupil do funkce s příslibem, že po Blatterově éře vyčistí FIFA. Už během prvních měsíců se však sám ocitl před její etickou komisí.
V uniklém memorandu se objevila pozoruhodná směs výdajů a benefitů. Infantino měl například FIFA účtovat matrace za téměř 12 tisíc dolarů (přes 250 tisíc Kč), slavnostní oblek, květiny, osobní prádlo či sportovní vybavení. Dokument zmiňoval také soukromá letadla a požadavek na externího řidiče, který měl vozit jeho rodinu a poradce.
Etická komise ho nakonec porušení pravidel zprostila. Také pozdější vyšetřování jednoho z letů soukromým tryskáčem bylo zastaveno.
Jenže tím příběh neskončil. V roce 2017 FIFA neprodloužila mandát šéfům vyšetřovací a rozhodčí části etické komise. Podle Guardianu jejich tým v té době prověřoval i Infantinovy volební výdaje a možné zasahování do voleb uvnitř africké konfederace.
Putinův řád a cena míru pro Trumpa
Infantino tvrdí, že fotbal musí mluvit se všemi. Ve skutečnosti vyhledává především společnost prezidentů, monarchů a vládců, kteří mohou FIFA nabídnout peníze, vliv a pořadatelské garance. A neštítí se při tom doslova nikoho.
Po mistrovství světa 2018 převzal v Kremlu od Vladimira Putina ruský Řád přátelství. Ještě dál zašel ve vztahu s Donaldem Trumpem. FIFA otevřela kancelář v newyorské Trump Tower a poté vytvořila novou Cenu míru FIFA, jejímž prvním laureátem se stal právě americký prezident.
Vztah se přenesl dokonce na hřiště. Když americký útočník Folarin Balogun dostal na mistrovství světa trest za červenou kartu, Trump kontaktoval Infantina a požádal o přezkoumání. Disciplinární komise FIFA následně výkon trestu na rok odložila. Norský svaz kvůli tomu začal zvažovat etickou stížnost.
Putinův řád, kancelář v Trumpově mrakodrapu, cena míru pro Trumpa a zásah Bílého domu do fotbalového trestu. Infantino tomu říká diplomacie. Kritici v tom vidí zrušení hranice mezi sportem, politikou a osobními službami.
Dům v Kataru a třetí pas za lásku k Libanonu
Soukromí si šéf FIFA pečlivě střeží. Ani tam se však nevyhnul momentům, které dokonale zapadají do obrazu globálního vládce.
Na podzim 2021 se s rodinou přestěhoval do pronajatého domu v Dauhá. V Kataru trávil většinu času a některé jeho děti tam chodila do školy. FIFA tvrdila, že je osobní přítomnost prezidenta nutná kvůli přípravě mistrovství světa. Žádný předchozí šéf světové federace se však tak dlouho před turnajem do pořadatelské země s rodinou nestěhoval.
O rok později právě Infantino vystoupil jako nejhlasitější obhájce Kataru a zaútočil na evropské kritiky šampionátu.
Letos v únoru získal vedle švýcarského a italského také libanonský pas. Jeho manželka Lina pochází z Libanonu, tamní ženy ale běžně nemohou předat občanství svému zahraničnímu manželovi. Prezident Joseph Aoun proto Infantinovi a jeho rodině udělil zvláštní výjimku.
Infantino se pak před kamerami vyznal z lásky k Libanonu. Jak jinak.
Soukromý život bosse FIFA připomíná jeho politickou strategii: téměř všude dokáže tvrdit, že je tak trochu doma.
Čtyřicet milionů za „slepou“ důvěru
Skutečným základem Infantinovy moci nejsou slavné kluby ani evropské velmoci. Jsou jím národní asociace.
Každá z 211 členských zemí FIFA může v současném cyklu programu Forward získat až osm milionů dolarů. Peníze financují hřiště, soutěže, ženský a mládežnický fotbal i běžný provoz svazů. Pro řadu menších zemí představují zásadní část rozpočtu.
Současně jde o dokonalý politický systém. Americký, německý nebo anglický svaz má při prezidentské volbě stejný jeden hlas jako nejmenší asociace světa. A právě malé svazy dostaly za Infantina násobně více peněz než dřív. A tam je jádro jeho podpory a moci.
Nyní chce tento model posunout ještě dál. Do nové společnosti FIFA Forward Enterprise plánuje převést televizní práva, sponzoring, vstupenky, licence a další komerční aktivity. Soukromým investorům by nabídl až dvacetiprocentní podíl v podniku oceněném na 20 miliard dolarů.
Každá asociace by mohla získat až 40 milionů dolarů. Polovinu z rozvojového programu, polovinu jako jednorázovou prémii. Pro asociace z malých zemí jsou to snové prostředky. Na bonus však mají dosáhnout pouze ty svazy, které se rozhodnou velmi rychle – nejpozději do 19. září.
Infantinův vzkaz lze přeložit jednoduše: dejte mi rychle svou důvěru a na nic se neptejte a dostanete peníze.
Jenže tady Ital, Švýcar, gay a Arab narazil. Všech 55 členských zemi UEFA je připraveno bojkotovat MS, pokud by Infantino tímto způsobem fotbal „prodal“. A šampionát bez evropských týmů by ztratil jakýkoliv lesk.
Navíc i Asijská fotbalová konfederace, dosud jeden z nejspolehlivějších Infantinových mocenských pilířů, se postavila proti jeho plánu.