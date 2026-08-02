Tragicky zemřel nejslavnější horolezec světa Nims: Srdceryvná reakce dcery Kolouchové!
Z Pákistánu dorazila po čtvrtečním pádu laviny ta nejsmutnější možná zpráva. Nikdo z deseti pohřešovaných lidí, včetně slavného horolezce Nimse Purji, bohužel nepřežil (†43). Na tragickou zprávu zareagovala i dcera loni zesnulé české horolezkyně Kláry Kolouchové (†46).
Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech deset členů horolezecké expedice, kterou vedl známý sportovec Nirmal Purja. V sobotu ráno to oznámila na sociálních sítích jeho společnost Elite Exped. V pátek se ještě šest z deseti členů výstupu na 12. nejvyšší horu světa pohřešovalo a záchranáři po nich marně pátrali.
Firma v sobotu potvrdila, že Purja přišel tragicky o život. „Dostali jsme potvrzení, že bohužel nepřežili ani další členové expedice,“ uvedla společnost. Podle agentury Reuters byli v expedici občané Pákistánu, Nepálu, Ománu, Číny a USA.
Na smutnou zprávu zareagovala i dcera zesnulé české horolezkyně Kláry Kolouchové. Emma za tragických okolností přišla o maminku loni v létě a na odchod slavného Nepálce zareagovala dojemným černobílým snímkem, na kterém Klára stojí po jeho boku.
Tragédie hluboce zasáhla i českou horolezeckou komunitu. „Upřímnou soustrast všem pozůstalým a hodně sil těm, kteří stále čekají na zprávy. Laviny jsou pro mě jednou z největších nočních můr vysokých hor. V takových výškách a rozměrech bývají natolik ničivé, že pípáky, sondy a lopatičky většinou ztrácejí smysl. Masy sněhu jsou obrovské a následky bývají fatální,“ napsal na sociální sítě Jan Trávníček s tím, že kromě zkušeností a intuice člověk potřebuje nahoře především štěstí.
„Jsou situace, které ve svých životech nedokážeme ovlivnit. Přesto můžeme k horám přistupovat s pokorou, respektem a nedělat zbytečně kroky, které nás nebezpečí přibližují. Už je toho letos nějak moc. Dost, prosím,“ dodal truchlící horolezec.
Událost zasáhla i populárního Messnera, který sám na vlastní kůži okusil, jak kruté umí hory být, když na nich přišel o bratra. „Nims si s odvahou a nadšením vybral svou vlastní cestu. Zůstává po něm nejen smutek, ale také vzpomínka na život, který prožil naplno. Mé myšlenky směřují k jeho rodině a přátelům.“
Purja byl v horolezeckém světě obrovskou legendou. Profesionálně se sportu začal věnovat po službě v elitních jednotkách britské armády. V roce 2019 dokázal nemožné, když během pouhých 189 dnů zdolal všech 14 nejvyšších vrcholů světa a vytvořil tehdejší světový rekord. O jeho neuvěřitelném výkonu vznikl i populární dokumentární film 14 vrcholů: Nic není nemožné.