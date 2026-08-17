Doleželová a Trunda jsou znovu rodina: Žhavý restart
To, o čem si už nějaký ten měsíc cvrkali vrabci na střechách, teď šéf fotbalového svazu David Trunda (50) a královna krásy z roku 2004 Jana Doleželová (42) potvrdili: „Jsme znovu spolu.“
Jejich rozchod před pěti lety byl chladný jako únor a tichý jako stín. Teď už zase hoří jeden pro druhého! „Žijeme spolu prakticky od začátku roku,“ prozradila Jana v pořadu ShowTime na Primě. „Jsem ráda. Dcera Verunka má kompletní rodinu a já doufám, že už to tak zůstane,“ dodala noblesní lékárnice, jež bude na Primě nově uvádět pořad »Ptejte se doktora!«. Kdo jiný by měl znát recept na lásku?
Jak se dali s Trundou znovu dohromady? „Vždycky jsme se dokázali shodnout na kompromisu a nikdy jsme si po rozchodu nedělali naschvály,“ vysvětlila. „Že jsme spolu, je možná vyústění toho, že jsme se k sobě chovali s nějakým respektem a důvěrou,“ uzavřela.