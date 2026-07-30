Španěl Denia jako trenér českého nároďáku? Kdo zatřese měšcem!
Asociační předseda Trunda a generální manažer reprezentací Nedvěd už prý nacvičují pozdrav: „Hola, Santi!“ pro kouče Deniu (52). Ale má to spíš hák než háček!
Z pyrenejského poloostrova dorazila pod Říp »tutovka« listu AS, že český nároďák zdeptaný propadákem na MS dostane tenhle v tuzemsku zhola neznámý Španěl. Zapadá to do Trundova plánu historicky poprvé angažovat zahraničního trenéra, jenže o jeho splnění nebude rozhodovat sám. Na schůzi výkonného výboru FAČR 11. srpna musí ukecat sedm z třinácti členů fotbalové vlády, což může být sakra problém.
Berlička sponzor...
Důvodem jsou samozřejmě prachy. „Můžou Deniovi nabídnout maximálně základ 1,2 milionu měsíčně, ale to se ve výboru hodně lidem nelíbí, když Koubek bral půl milionu,“ hlásí zdroj ze Strahova. A nekráčí samozřejmě jen o pozici hlavního kouče, bankovky budou třeba i na realizační tým, který si bude chtít postavit k obrazu svému.
Zároveň se ovšem spekuluje o tom, že »Španělaka« a jeho suitu by nemusela platit vymezená svazová kasa, nýbrž že zatřese měšcem sponzor za nějakou marketingovou úlitbu. Jak to dopadne? „V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání a věřím, že během následujících dnů budeme schopni poskytnout bližší informace.“ Tak tajemný byl včera David Trunda.
SANTIHO KARIÉRA
Vyhrál olympiádu a...
Coby stoper je s Atlétikem Madrid mistrem Španělska a vítězem tamního poháru v roce 1996. Za národní áčko odkopal 2 zápasy.
TRENÉRSKÉ ÚSPĚCHY: zlato z OH 2024, ME do 17 let 2017 a ME do 19 let 2019, stříbro z MS do 17 let 2017 a ME do 21 let 2023.
...shořel v Kataru
Vedl katarský oddíl aš-Šahaníja, ale už po 13 zápasech a 3 měsících byl loni v listopadu kvůli katastrofálním výsledkům (8 porážek) vyhozen. Jeho nástupce Montazeri pak klub v Qatar Stars League zachránil.
Základní gáže minulých koučů repre
|trenér
|měsíční plat
|Miroslav Koubek
|500 000 Kč
|Ivan Hašek
|400 000 Kč
|Jaroslav Šilhavý
|500 000 Kč