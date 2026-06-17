Trundova (ne)ex Doleželová: Nažhavená po 14 letech
Tamtamy kuloárů duní, že David Trunda (50) a Jana Doleželová (44) jsou zase spolu. „Máme hezký vztah,“ řekl Blesku tajemně šéf FAČR a Miss České republiky 2004 než za ním odfrčela na MS.
Nažhavená pomoci fotbalistům stejně jako před čtrnácti lety. „Pár hodin před odletem na světový šampionát do USA sdílím vzpomínku na rok 2012, kdy jsem fotila v souvislosti s ME,“ napsala k archivní sexy fotce stále divukrásná Jana. „Snad klukům budeme na tribuně dostatečně fandit a přineseme štěstí,“ dodala.
Rodiče malé Veroniky (8) se sice rozešli už v roce 2020, o to větší pozornost ale teď poutají jejich společná vystoupení. V březnu kráčel Trunda po stále rajcovním boku Doleželové na prestižní galavečer Fotbalista roku a trudně se u toho rozhodně ani jeden z nich netvářil. Jejich společná jízda tím navíc neskončila.
Následně spolu totiž svorně fandili českému nároďáku v baráži o světový šampionát, a to rovnou v ochozech pražského Edenu i na Letné. Zda se jedná o definitivní zažehnání starých sporů, zůstává velkou neznámou. Oficiální návrat totiž ani jeden z nich zatím nepotvrdil.