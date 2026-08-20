Eden v šoku: Tragická smrt dvou fanoušků
Zatímco se všichni slávističtí fanoušci nadšeně připravují na sobotní velkolepý návrat do svého chrámu, z českých silnic dorazila zdrcující zpráva. Středeční nehoda na Chomutovsku si vyžádala tři lidské životy. Mezi oběťmi je i skalní fanoušek Slavie Patrik Grzywacz.
Zbývalo jen pár dnů do chvíle, kdy měli Patrik s přítelkyní Gabrielou znovu usednout na tribuny v Edenu. Po měsících ligové pauzy a trestu za vniknutí fanoušků na hřiště při květnovém derby, které vedlo k předčasnému ukončení zápasu, se zamilovaný pár těšil na návrat na své milované místo.
Své hrdiny v červenobílých barvách už ale před vyprodaným stadionem nikdy neuvidí. „S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás po včerejší tragické nehodě opustili dva naši dlouholetí členové, Gabča a Páťa,“ informoval slávistický Odbor přátel na sociálních sítích.
Patrik fotbalem žil nejen jako fanoušek, ale i jako vášnivý obránce šestiligových Kryr. Ještě letos nastoupil do úvodního kola, ve kterém jeho tým podlehl Ervěnicím 1:4. Gabriela zase v roce 2012 stála u zrodu fanouškovské odbočky na celostátním setkání v Plasech. Jejich mladé životy, zasvěcené lásce jeden k druhému i ke Slavii, bohužel předčasně vyhasly při hrůzném střetu osobního auta s autobusem u obce Pětipsy na Chomutovsku.
„Osobní vozidlo přejelo do protisměru, kde se střetlo s autobusem, ve kterém kromě řidiče nikdo nebyl. Silnice č. 224 je v místě uzavřena,“ popsala mluvčí policie Miroslava Glogovská. S tragicky zesnulým párem cestovala ve zdemolovaném voze ještě jedna osoba. Ani ta děsivý náraz nepřežila. Řidič autobusu vyvázl s lehčími poraněními.