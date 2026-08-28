Brankář Sparty Kovář a jeho blokařka: Ututlal svatbu s Ruskou!
Ani se nepochlubili. Ruská partnerka gólmana hokejové Sparty Jakuba Kováře (38) Valerija (34) se po mateřské dovolené vrátila do práce s novým příjmením.
Kovářovi se kvůli volejbalistce z Ruska rozpadlo předchozí manželství s Petrou, z něhož vzešel syn Tobin (10). Novou lásku přestal skrývat před play off extraligy v sezoně 2023/24. To už spolu měli dceru Amélii (2), loni v dubnu se jim narodil syn Michael – a teď překvapila blondýna s modrýma očima coby posila českobudějovického VK Jihostroj.
„Valerija Kovářová v posledních letech žije v Písku se svými dětmi a manželem Jakubem Kovářem,“ stojí ve vizitce zkušené blokařky, která se vrací pod vysokou síť po pěti letech. Ale »Lera« (na Instagramu nově jako »Kovar«) ani sparťanský brankář přitom dosud neukázali nic z veselky. Na fotkách nenosí ani snubní prstýnky. Přesto ale svatba proběhla! „Ano, brali jsme se loni,“ potvrdil teď Jakub pro Blesk.