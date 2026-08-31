Lyžařka Nová po pádu bojovala o život a teď... Dechberoucí pokrok!
Před více než rokem a půl zatrnulo všem českým fanouškům. Při tréninku na sjezd v Ga-Pa tehdy brutálně havarovala Tereza Nová (28). Po těžkém úrazu hlavy směřovaly veškeré myšlenky k jejímu návratu do běžného života. A mladé bojovnici se to skutečně daří.
Následky těžkého zranění mozku má doteď, s partnerem Ondrou však už zvládne klidně i výšlap na Trosky. Tamním symbolem jsou věže Baba a Panna. Teď k nim přibyla i Terka. S mužem života jako by vzkazovali: My nejsme žádné trosky!
Když 24. ledna 2025 dorazila první záběry po děsivém pádu Terezy Nové, mnozí se vážně báli o její život. Čtrnáct dnů ji lékaři udržovali v umělém spánku. Nikdo netušil, v jakém stavu se po masivním krvácení do mozku vůbec probudí.
Na podzim sice prodělala už svou sedmou operaci, ale z vozíčku se mezitím začala postupně stavět na vlastní nohy. Náročnými rehabilitacemi se tak úspěšně prokousává zpátky do života.
Zatímco těsně po úrazu z ní byl takzvaný ležák a vůbec nemluvila, přes vozíček se brzy probojovala k prvním odvážným plánům. „Snažím se makat, abych znova mohla chodit – a pak popřípadě lyžovat,“ prohlásila tehdy sebevědomě. A teď všem jasně dokazuje, že to nebyl pouhý výkřik pro fanoušky.