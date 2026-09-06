Wimbledonský šampion Cash: Zasnoubil se v 61 letech!
Někdo potká životní lásku na první dobrou, jiný si na ni musí počkat. A slavní tenisoví šampioni nejsou žádnou výjimkou. Své by o spletitém milostném životě mohl vyprávět třeba legendární Pat Cash (61).
Je jednou rozvedený, má čtyři děti ze dvou vztahů, pár vnoučat a překonal myšlenky na sebevraždu. Teď wimbledonský šampion z roku 1987 Pat Cash chytil druhou mízu, když se zasnoubil s masážní terapeutkou a zpěvačkou Charlottou Hodsonovou (54).
„Řekla ano!“ pochlubil se bývalý australský tenista na Instagramu. „Mám neuvěřitelné štěstí, že jsem potkal svou spřízněnou duši. Nemůžu si pomoct, ale věřím, že Bůh to všechno naplánoval,“ vyznal se Cash.