Ledecká piknikuje na vlnách: Reservé pro prince
Před blížící se sezonou si ještě dopřává zasloužené volno. Ester Ledecká (31) našla útočiště ve svém oblíbeném slunném Řecku. I v tomto romantickém ráji je ale zjevně sama. Po boku úspěšné sportovkyně se totiž stále neobjevil nikdo, kdo by dokázal rozptýlit její myšlenky a dělal jí společnost.
Nastartovala člun a vyrazila hodovat na vlny Egejského moře. „Zatím moje nejoblíbenější místo na večeři!“ rozplývala se Ester Ledecká.
Fandové si ale všimli, že tam trojnásobné olympijské šampionce něco – nebo spíš někdo – chybí. Ještě než se totiž zakousla do lahodného gyrosu s hranolky, vyfotila se na plavidle a na její červené dece bylo ještě spoustu místa.
Tak akorát pro prince, na něhož od rozchodu s francouzským sjezdařem Bailetem (ten už chodí s jinou superstar Vonnovou) zatím Ester čeká...