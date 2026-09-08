Děsivý boj o život na závodech v Číně: Plameny, šok a superhrdina!
Bouračka Leclerca do zdi ve Velké ceně Itálie je jen lehký ťukanec v porovnání s šílenou havárií Ollieho Millroye (36) v závodech China GT. Přežil jen zázrakem a za pomoci soka!
Z jeho ferrari, ve kterém i po střetu se soupeřem zůstal zaklíněn v bezvědomí, se stala ohnivá koule. Čínští traťoví komisaři v šoku zachrápali, stejně jako záchrana služba, jež dorazila na místo až po nekonečných patnácti minutách.
„Hluboce se omlouváme za tuto událost a následný šok i dopad, který všem způsobila,“ káli se organizátoři za reakci. Plameny šlehající z vozu Millroye tak musel hasit pohotový pilot porsche Loek Hartog (23).
„Jsem naživu jen díky Loekovi. V mých očích bude navždy největší superhrdina. Nic si z bouračky nepamatuju, ale na tento hrdinský čin nikdy nezapomenu. Vděčím ti za svůj život,“ líčil Millroy, který vyvázl »jen« s pěti zlomenými žebry, klíční kostí, rukou a pohmožděnou plící. „Nikdy nebudu šťastnější, že se můžeme dál vidět,“ vyznala se Ollieho žena Fern ze špitálu.