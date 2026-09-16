Zápasník Roušal a Slováková: Přiznali krizi
Na uplynulé akci Oktagonu Nela Slováková (36) zářila v outfitu, který ukázal téměř vše. Štěstí to ale jejímu partnerovi a bojovníkovi Radku Roušalovi (31) nepřineslo. Ostatně jak sami přiznali, v jejich vztahu to skřípe už delší dobu...
„Oba vedle sebe přežíváme,“ přiznala někdejší účastnice Hotelu Paradise, pro kterou není Radek prvním sportovním partnerem. V minulosti randila například s hokejistou Lukášem Kozákem, se kterým si tehdy vyměnila několik drsných vzkazů na sociálních sítích.
Aktuálně se ale Slováková podle svých slov nachází v bodě, kdy se snaží dělat pro druhé maximum, ale sama už mele z posledního. „Znáte to, že vždycko všechno odnesou ti nejbližší. Neříkám, že to někdy nepraktikuju i já, že jsem protivná na ostatní… Jsou věci, které člověk řekne a nemyslí je tak, ale v ten moment to toho druhýho štve, bolí a je mu to líto,“ vylíčila Brňanka na Instagramu.
Klidu doma nečiní dobře ani fakt, že obrovské množství energie věnují práci. „Teď se s Radkem strašně dohadujeme, a to tak, až je nám to oběma hrozně líto. On jede extrémní bomby… A já už jedu půl roku extrémní bomby s Neonkami a s novým prostorem,“ pravila v podcastu MMA Letem světem. Nejde přitom o žádný chvilkový výkyv, trápení dvojice trvá už několik měsíců.
Zápasník, který o uplynulém víkendu nestačil v kleci na Magarda, přiznal, že vinu bere částečně na sebe. „Měla se mnou takové krušné období. Nebyly to týdny, ale byly to možná měsíce. Byl jsem hnusnej, protivnej, přetrénovanej a rozbitej. Vylíval jsem si to skoro na ní a ona pořád jenom držela a držela,“ sypal si popel na hlavu Roušal na sociálních sítích.
„Omluvil jsem se jí a ještě se jí budou omlouvat hodněkrát. Každý den. Lásko, promiň, miluji tě, ať to tady všichni vědí. Zvládla jsi to statečně. Spolu až ke hvězdám,“ vyznal se Nele veřejně. Zdá se tedy, že i přes bouřlivé období se žádné házení flinty do žita nekoná a Roušal hodlá o svou lásku zabojovat.