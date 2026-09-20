Olympiáda 2030 v Alpách má obří skluz: Přesunou celé Hry?
Do startu zimní olympiády 2030 ve francouzských Alpách zbývají takřka čtyři roky. Organizační výbor se ale totálně rozhádal a nad celou akcí už teď visí obří otazník.
„Máme málo času i málo peněz!“ lamentoval opakovaně prezident výboru Grospiron, než minulý týden složil funkci. „Za daných podmínek nemohu pokračovat,“ dodal muž, který čelil dlouhodobé kritice a kvůli němuž z vedení Her odešla řada schopných lidí.
Podle expertů byla olympiáda ve skluzu už v roce 2023, kdy se narychlo spíchnutý projekt teprve rodil. Olej do ohně navíc přilil nový starosta Nice politik Ciotti. Město mělo být hlavním pořadatelským centrem, jenže nový šéf radnice šaškárnu pod pěti kruhy odmítá a schválení přestavby stadionů na zimní arény smetl ze stolu.
Podraz na Jílka
Výbor bez řádného vedení tak narychlo rozjel velký stěhovací manévr. Rychlobruslení bylo už na jaře – navzdory ostrým protestům českého šampiona Metoděje Jílka – přesunuto do nizozemského Heerenveenu.
O 300 kilometrů severněji do Lyonu se mají odšoupnout i veškeré ledové sporty včetně hokeje a krasobruslení – pořadatelé tam právě podepisují první memoranda. A protože kvůli oteplování chybí sníh i ve slavných horských střediscích, hrozí přesun i alpským disciplínám. A to ještě ani nevypukly tradiční francouzské stávky...