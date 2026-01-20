Mladá Hedvika od Jana Kollera: Dcera se odvázala
Když se 20. července 2003 narodila, byla jí s 55 centimetry a 4 kilogramy plná zavinovačka. Dnes je z Hedviky Kollerové (22) půvabná mladá žena. Kus, páni, kluci!
Ano, koukáte se na první odvážné fotky starší ratolesti věhlasného fotbalového kanonýra Jana Kollera (52) a jeho exmanželky Hedviky. Sexy zadeček v tangách, uhrančivý pohled očí hlubokých jako tůně.
Její rozkošné tělo formuje volejbal a buňky pod leskle hnědými vlasy studium v Kanadě. Hedvika juniorka se sestrou Kateřinou (17) přebývají po většinu času u mamky v Monaku a táta Jan říká: „Jezdím tam za dcerami.“ S jeho partnerkou Zuzanou jsou obě tuze zadobře.
