Mladá Hedvika od Jana Kollera: Dcera se odvázala

Autor: nem
Dcera Jana Kollera předvedla výstavní postavu.
A zepředu je to taky čupr slečna.
Bývalý český fotbalový reprezentant Jan Koller
Když se 20. července 2003 narodila, byla jí s 55 centimetry a 4 kilogramy plná zavinovačka. Dnes je z Hedviky Kollerové (22) půvabná mladá žena. Kus, páni, kluci!

Ano, koukáte se na první odvážné fotky starší ratolesti věhlasného fotbalového kanonýra Jana Kollera (52) a jeho exmanželky Hedviky. Sexy zadeček v tangách, uhrančivý pohled očí hlubokých jako tůně.

Její rozkošné tělo formuje volejbal a buňky pod leskle hnědými vlasy studium v Kanadě. Hedvika juniorka se sestrou Kateřinou (17) přebývají po většinu času u mamky v Monaku a táta Jan říká: „Jezdím tam za dcerami.“ S jeho partnerkou Zuzanou jsou obě tuze zadobře.

A zepředu je to taky čupr slečna.

Témata:  blesksportJan KollerKanadaMonako

