Menšík si pinknul s Haberou: Výtka pro hudební legendu!

Autor: vav
České tenisty navštívila nečekaná návštěva v O2 Areně

V O2 Areně došlo na nevídanou předehru. Před tenisovým víkendem proti Američanům se na ploše ukázal zpěvák Pavol Habera (64). Tenista Jakub Menšík se nezalekl a ihned se postavil na druhou stranu sítě.

Frontman skupiny Team a porotce realityshow SuperStar Pavol Habera roztrénoval před Davis Cupem Jakuba Menšíka.

„Přišel jsem něco odkoukat z jeho hry. Nevadilo mu to a dokonce mi navrhl, jestli si s ním nechci pinknout,“ prohlásil slavný zpěvák. „Ještě ale poladíme ten bekhend,“ opáčil Kuba, který mu v týmu držel miesto a cennou radou dokázal, že to nebolo len gesto...

Menšík v O2 areně potrénoval s Paľom.
Menšík v O2 areně potrénoval s Paľom.

 

 

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