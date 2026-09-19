Menšík si pinknul s Haberou: Výtka pro hudební legendu!
V O2 Areně došlo na nevídanou předehru. Před tenisovým víkendem proti Američanům se na ploše ukázal zpěvák Pavol Habera (64). Tenista Jakub Menšík se nezalekl a ihned se postavil na druhou stranu sítě.
Frontman skupiny Team a porotce realityshow SuperStar Pavol Habera roztrénoval před Davis Cupem Jakuba Menšíka.
„Přišel jsem něco odkoukat z jeho hry. Nevadilo mu to a dokonce mi navrhl, jestli si s ním nechci pinknout,“ prohlásil slavný zpěvák. „Ještě ale poladíme ten bekhend,“ opáčil Kuba, který mu v týmu držel miesto a cennou radou dokázal, že to nebolo len gesto...
Témata: blesksport, tenis, Davis Cup, Pavol Habera, O₂ arena, Česko Slovenská SuperStar, tenista, Jakub Menšík, předehra