Růžičkova manželka v slzách: Smrt blízkého člověka
Ještě loni v létě se dmula pýchou, jak jejího strejdu Petra fotbalový Havířov krásně uctil coby svého dlouholetého pracovníka. Teď už po něm Marii Růžičkové bohužel zůstaly jen vzpomínky...
Když v úterý ráno uháněla do svého rodného města a k fotce z auta přidala vzkaz „Prosím, ještě mi vydrž. Už jedu,“ bylo všem zřejmé, že je zle. K manželce hokejové legendy Vladimíra Růžičky doputovala zpráva o zhoršujícím se zdraví tatínkova dvojčete Petra. Marie dorazila k jeho lůžku a snažila se mu dělat společnost, bohužel šlo o poslední setkání.
„12:06 naposledy vydechl. Děkuji za vše, Peťulko,“ napsala zdrcená Růžičková, pro kterou je to za posledních pár měsíců už druhá bolestivá ztráta. Letos na začátku ledna přišla o svého milovaného dědečka, kterého si jen krátce předtím nechala převézt do LDN na sever Čech, aby ho měla blíže a mohla za ním častěji dojíždět.
Loni v létě přitom měla Růžičková v souvislosti se svým strýčkem důvod k úsměvu. Jako mnohaletého zaměstnance jej MFK Havířov přivítal přímo na hřišti a společně vzpomínali na léta, kdy Petr v klubu působil jako masér.