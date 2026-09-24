Neobvyklá role bijce Staszczaka: Inženýr šachista
Někteří protagonisté v Oktagonu mají neobvyklé koníčky a zajímavé vzdělání. Polák Staszczak (32) se pyšní dokonce vysokoškolským titulem.
Polský zápasník Oskar Staszczak miluje rvačky v kleci. Ale nejen to! Je vystudovaným softwarovým inženýrem, který má zálibu v šachu. Dokáže dát v sobotu ve Frankfurtu šachmat na obličej svému sokovi Obodoziemu?
Oktagon 94
Velkolepý MMA turnaj na fotbalovém stadionu pro 60 tisíc hlav láká hlavně na Vémolův návrat. Akce začíná 26. 9. v 18:00, sledujte živě na oktagon.tv nebo Premier Sport 3. Už za 2 dny!
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