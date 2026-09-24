Neobvyklá role bijce Staszczaka: Inženýr šachista

Autor: vav
Staszczak je hlava

Někteří protagonisté v Oktagonu mají neobvyklé koníčky a zajímavé vzdělání. Polák Staszczak (32) se pyšní dokonce vysokoškolským titulem. 

Polský zápasník Oskar Staszczak miluje rvačky v kleci. Ale nejen to! Je vystudovaným softwarovým inženýrem, který má zálibu v šachu. Dokáže dát v sobotu ve Frankfurtu šachmat na obličej svému sokovi Obodoziemu?

 

Oktagon 94

Velkolepý MMA turnaj na fotbalovém stadionu pro 60 tisíc hlav láká hlavně na Vémolův návrat. Akce začíná 26. 9. v 18:00, sledujte živě na oktagon.tv nebo Premier Sport 3. Už za 2 dny!

 

Staszczak je hlava
Staszczak je hlava

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