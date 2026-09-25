Hvězdný sportovní pár Seemanová a Choupenitch: Utajená svatba!
Svatba šampionů! On šokoval zlatem z mistrovství světa, ona záhy získala nejcennější kov na mistrovství Evropy. Teď šermíř Alexander Choupenitch (32) a plavkyně Barbora Seemanová (26) překvapili fanoušky tou nejkrásnější zprávou: jsou svoji!
Vztah českých sportovních hvězd vyšel najevo teprve loni v prosinci, kdy svou lásku potvrdili prostřednictvím společného rozhovoru pro časopis Forbes. „Bára je pro mě obrovská inspirace,“ vyznal se tehdy Brňák s běloruskými kořeny. „Když něco řeším, první, komu volám, je Alex,“ přiznala zase jeho láska.
Dál si ale přepečlivě střežili soukromí, na svých sociálních sítích zveřejnili jen pár společných fotek z reklamních focení. Zato si ale vzájemně fandili na velkých závodech. Po zásnubách ale nikde ani památky...
O to větší šok tak přichystali fanouškům svým originálním svatebním oznámením. „Odteď už za blokem jako Mrs. Choupenitch," napsala Bára na svůj instagram k nenápadné fotce plaveckého vybavení, jemuž vévodí čepička s českou vlajkou a jejím novým příjmením. „Moje žena má cool jméno," okomentoval pak novinu Alex. Bářin post pak spláchla vlna gratulací, tak ať se českým zlatíčkům v manželství daří!