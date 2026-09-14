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MS v silniční cyklistice 2026: trasa, konečné výsledky a jak dopadli Češi?

Brandon McNulty se stal mistrem světa
Brandon McNulty se stal mistrem světaZdroj: Profimedia.cz
Brandon McNulty se stal mistrem světa
Brandon McNulty se stal mistrem světa
Brandon McNulty se stal mistrem světa
Isaac del Toro na závodu ve Rwandě
Belgický cyklista Wout van Aert porazil ve spurtu uprchlíků Francouze Valentina Paret-Peintreho a vyhrál 13. etapu Vuelty
Sepp Kuss, Primož Roglič a držící se Geraint Thomas v 18. etapě Gira d&#39;Italia
Španěl Enric Mas ovládl Vueltu
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Romana Barboříková, Otakar Plzák
Cyklistika
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  • Mistrovství světa v silniční cyklistice 2026 se odehrálo od 20. do 27. září v Kanadě. Ta přivítala MS už potřetí v historii. 
  • Mezi největší favority patřil Remco Evenepoel. Dále Wout van Aert a Tom Pidcock, které doplnili draví mladíci Isaac del Toro a Paul Seixas. Nakonec se z výhry radoval ale Brandon McNulty.
  • Z Čechů se v kategorii Elite představili Pavel Novák, Jakub Otruba a současná česká cyklistická jednička Mathias Vacek, ale ani jeden závod nedokončili.

Program MS v silniční cyklistice 2026 Kanada

Datum a časZávodVýsledky
20. 9.Časovka - Ženy elite (39,9 km)1. Reusserová (Švýc.) 50:24, 2. Bäckstedtová (Brit.) -40, 3. Kochová (Něm.) -45,
20. 9.Časovka - Muži elite (39,9 km)1. Evenepoel (Belg.) 44:53, 2. Ganna (It.) -57, 3. Seixas (Fr.) -1:13, ...29. Vacek (ČR) -2:59.
21. 9.Časovka - Ženy do 23 let (20,2 km)1. Wilson-Haffenden (Rak.) 27:40,72, 2. Vinke (Niz.) +28,47, 3. Virstraete (Bel.) +45,07, ...17. Kopecká +1:34,40
20. Kvasničková +1:47,80
21. 9.Časovka - Muži do 23 let (32,1 km)1. Gal (Niz.) 37:26,16, 2. Milesi (Ita.) +7,01, 3. Alvárez (Špa.) +11,88, ...33. Monti +2:48,74
22. 9.Smíšená týmová časovka (40,4 km - 2 kola)1. Noval (Špa.) 25:17,35, 2. de Smet (Bel.) +6,35, 3. Risbjerg (Dán.) +16,97,...24. Kuběna 1:19,35,.
22. 9.Časovka - Ženy juniorky (11 km)1. Okrucińska (Pol.) 15:17,51, 2. Decruyenaere (Bel.) +12,25 , 3. Clay (Brit.) +24,51, ...29. Sítková +1:34,51, 33. Drhová +1:38,90
22. 9.Časovka - Muži junioři (20,2 km)1. Itálie 51:32,28, 2. Francie +8,63, 3. Švýcarsko +19,90
24. 9.Silniční závod - Ženy do 23 let (134 km)1. Chladoňová (SK) 3:49:10, 2. Holmgren (Kan.) +0:00, 3. Moors (Bel.) +0:33, 36. Němcová +10:58
24. 9.Silniční závod - Muži junioři (134 km)1. Noval (Špa.) 3:23:35, 2. Defrance (Fra.) +0:42, 3. Wandel (Švé.) +2:12, ...31. Stiblík +2:49
25. 9.Silniční závod - Ženy juniorky (80,4 km)1. Neiraová (Šp.) 2:21:00, 2. Rossignoliová (It.), 3. Grossmannová (Švýc.) obě stejný čas, ...13. Špicarová -42, 17. Drhová -1:40, 47. Sítková (všechny ČR) -10:39.
25. 9.Silniční závod - Muži do 23 let (174,2 km)1. Barry (USA) 4:17:35, 2. H. Álvarez (Šp.), 3. Stiansen (Nor.) oba -53, ...58. Monti -8:33, 69. Přidal -9:20, 83. Ježek (všichni ČR) -12:41.
26. 9.Silniční závod - Ženy elite (180 km)1. Volleringová (Niz.) 4:45:09, 2. Niewiadomá (Pol.) stejný čas, 3. Longová Borghiniová (It.) -4, 4. Reusserová (Švýc.) -8, 5. Berthetová (Fr.) -39, 6. Pieterseová (Niz.) -1:36.
27. 9.Silniční závod - Muži elite (273,2 km)1. McNulty (USA) 6:17:04, 2. Matthews (Austr.), 3. Van der Poel (Niz.), 4. Simmons (USA) všichni -13, 5. Del Toro (Mex.), 6. Pedersen (Dán.), 7. Pidcock (Brit.), 8. Jorgenson (USA), 9. Ciccone (It.), 10. Healy (Ir.) všichni -14, ...Vacek, Otruba, Novák (všichni ČR) všichni nedokončili.

Kde sledovat MS v silniční cyklistice 2026

Mistrovství světa v silniční cyklistice 2026 vysílalo ČT sport. Případně jste ho mohli sledovat na online platformě ČT sport Plus. Další variantou byly přenosy placené stanice Eurosport.

Trasa silničního závodu mužů na MS v cyklistice - Kanada

Silniční závod se letos jel z Brossardu do Montrealu, přičemž hlavní okruhy hostil právě Montreal. Celkově trasa měřila 273,2 km a na závodníky čekalo převýšení 3 720 metrů. Ženský závod nabídl trasu dlouhou 180 km s převýšením 2 502 metrů.
Individuální časovka žen i mužů měřila 39,9 km s převýšením 195 metrů.

Kompletní trasa a profil mužského závodu na MS v cyklistice 2026

Mapa MS v cyklistice 2026 - Muži EliteMapa MS v cyklistice 2026 - Muži Elite • Foto: montreal2026.org

Profil silničního závodu - Muži Elite MS 2026Profil silničního závodu - Muži Elite MS 2026 • Foto: montreal2026.org

Česká nominace na MS v cyklistice 2026

Jasným lídrem Čechů byl Mathias Vacek, kterého povzbudily jeho výkony na nedávné ZLM Tour, kde dominoval v časovce a následně ovládl i celkové pořadí pětidenního etapáku. Pěkné umístění se od něj čekalo hlavně v časovce. V silničním závodu mu pak byli k ruce Jakub Otruba, jenž se ukázal v únicích na letošní Tour de France, a mladík Pavel Novák, který v sezoně obléká dres Movistaru.

Muži - eliteMathias Vacek (časovka + silniční závod), Jakub Otruba a Pavel Novák (silniční závod)
Ženy do 23 letJulia Kopecký a Eliška Kvasničková (časovka a silniční závod), Barbora Němcová (silniční závod).
Muži do 23 letCarlo Alberto Monti (časovka a silniční závod), Václav Ježek a Tomáš Přidal (oba všichni silniční závod).
JuniořiDaniel Kuběna (časovka + silniční závod), Jakub Tesařík a Marek Stiblík (silniční závod)

Největší hvězdy startující na MS v cyklistice Kanada 2026

Po předčasném ukončení sezony Tadeje Pogačara byl trůn i duhový dres v závodu s hromadným startem uvolněný. A také se rozšířilo pole vážných kandidátů. Mezi ně patřil Remco Evenepoel, jenž byl největším favoritem na titul v časovce, ale také patřil do okruhu největších favoritů v silničním závodu. Belgický národní trenér Serge Pauwels bude však musel srovnat hned dva kohouty.

Ve skvělé formě se na španělské Vueltě ukázal také Wout van Aert. Na jeho kvality zejména kostkového klasikáře se zdál být okruh v Montrealu až příliš těžký, ale Van Aerta nebylo radno podceňovat.

Byl zde ale také skvělý záskok za Pogačara, i když tedy ne v národním, ale týmovém dresu. GP Montrealu, která se jela dva týdny před MS na podobné trati, totiž vyhrál Isaac del Toro (Mexiko).

Britské barvy bude hájil Tom Pidcock, kterému krátké, ale hodně prudké kopce sedí. Slovinským lídrem se místo Pogačara stal Primož Roglič, druhý muž nedávné španělské Vuelty, na kterém se ale mohla projevit únava, a tak patřil spíš do širšího okruhu favoritů, stejně jako třeba Richard Carapaz, Kasper Asgreen, Mathieu van der Poel, Brandon McNulty a další.

Výsledky MS v cyklistice 2025

Datum a časZávodVýsledky
21.9., 10:10Časovka - Ženy Elite
(31,2 km)		1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51,
3. Volleringová (obě Niz.) -1:04
21.9., 13:45Časovka - Muži Elite
(40,6 km)		1. Evenepoel (Belg.) 49:46,
2. Vine (Austr.) -1:14,
3. Van Wilder (Belg.) -2:36
22.9., 10:35Časovka - Ženy do 23 let
(22,6 km)		1. Bäckstedtová (Brit.) 30:56, 2. Chladoňová (SR) -1:50,
3. Venturelliová (It.) -2:11,
...22. J. Kopecký (ČR) -4:44.
22.9., 13:35Časovka - Muži do 23 let
(31,2 km)		1. Söderqvist (Švéd.) 38:24,
2. Pringle (N. Zél.),
3. Decomble (Fr.) oba -1:04,
...23. Monti (ČR) -4:01.
23.9., 10:45Časovka - Juniorky
(18,3 km)		1. Arensová (Niz.) 25:47,
2. Ostizová (Šp.) -35,
3. Gissingerová (Nor.) -37,
...25. Špicarová -2:40,
34. A. Hanáková (obě ČR) -3:58.
23.9., 14:00Časovka - Junioři
(22,6 km)		1. Mouris (Niz.) 29:07,
2. Barry (USA) -6,
3. Van Kerckhove (Belg.) -8,
...16. Zaňka (ČR) -1:16.
24.9., 12:30Časovka - Štafeta týmů - mix
(41,8 km)		1. Austrálie (Chapmanová, Sprattová, Wilsonová-Haffendenová, Matthews, Plapp, Vine) 54:30,
2. Francie (Kerbaolová, Labousová, Squibanová, Armirail, Seixas, Sivakov) -5,
3. Švýcarsko (Liechtiová, Reusserová, Rüeggová, Christen, Küng, Schmid) -10.
25.9., 13:05Silniční závody - Ženy do 23 let
(119,3 km)		1. Geryová 3:23:26,
2. Chladoňová (SR) -2,
3. Blasiová (Šp.) -12, .
..19. Kopecký -1:44,
26. Němcová (obě ČR) -5:13.
26.9., 08:00Silniční závod - Junioři
(119,3 km)		1. Hudson (Brit.) 2:55:19,
2. Blanc (Fr.),
3. Jackowiak (Pol.) oba -16,
...37. F. Novák -6:31, 45. Zaňka -10:37, 53. Rejzek (všichni ČR) -11:08.
26.9., 12:00Silniční závod - Muži do 23 let
(164,6 km)		1. Finn (It.) 3:57:27,
2. Huber (Švýc.) -31,
3. Schrettl (Rak.) -1:13,
...51. Monti -16:17, 53. Přidal -16:59, Zahálka, Bárta (oba ČR) nedokončili.
27.9., 08:20Silniční závod -Juniorky
(74 km)		1. Ostizová (Šp.) 2:09:19,
2. Pegolová (It.),
3. Grossmannová (Švýc.) obě stejný čas,
...25. Špicarová -1:15, 42. Kysilková -8:32, 46. Cermanová -12:14, A. Hanáková (všechny ČR) nedokončila.
27.9., 12:05Silniční závod - Ženy Elite
(164,6 km)		1. Vallieresová (Kan.) 4:34:48, 2. Fisherová-Blacková (N. Zél.) -23, 3. Garcíaová (Šp.) -27, 4. Chabbeyová (Švýc.) -41, 5. Markusová (Niz.) - 57, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:17.
28.9., 09:45Silniční závod - Muži Elite
(267,5 km)		1. Pogačar (Slovin.) 6:21:20, 2. Evenepoel (Belg.) -1:28, 3. Healy (Ir.) -2:16, 4. Skjelmose (Dán.) -2:53, 5. Skujinš (Lot.) -6:41, 6. Ciccone (It.) -6:47, ...Boroš, Vaníček (oba ČR) nedokončili.

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