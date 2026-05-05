Lehečka a spol. si splní dětský sen. Tenisté proti USA nastoupí v O2 areně
Do arény, kde v Davis Cupu nikdy neprohráli, se po třinácti letech vrací čeští tenisté. Jiří Lehečka a spol. si splní dětský sen, když se v září v O2 areně postaví v absolutním šlágru proti USA (pátek 18. a sobota 19. 9.). Vítěz zápasu se kvalifikuje do Final 8 Davis Cupu v italské Boloni.
Před rokem žehrali na nuzné podmínky ve floridském Delray Beach a postup po velkém obratu 3:2 brali jako satisfakci. Teď v září doma hvězdám a pruhům ukážou, jak se dělá Davis Cup. Parta Tomáše Berdycha vyzve Američany na tvrdém povrchu v pražské O2 areně, která bude mít na tenis kapacitu 12 000 míst.
„Čeká nás tenisový svátek, jaký tu dlouho nebyl. Jsem rád, že nová generace hráčů bude mít šanci prožít si na vlastní kůži na kurtu mimořádnou tenisovou událost,“ těšilo kapitána Berdycha, jenž byl velkou postavou předchozích čtyř Davis Cupů, které libeňská hala hostila.
Slavná éra započala v roce 2007, když Berdych s Radkem Štěpánkem přehráli v baráží Švýcarsko vedené Rogerem Federerem (3:2). V titulovém roce 2012 tam B+Š zdolali ve čtvrtfinále Srby (4:1) a ve finále Španěly (3:2). Poslední Davis Cup aréna hostila při semifinále 2013, z něhož odešli poražení tentokrát Argentinci (3:2).
„Už od mala jsem zápasy v O2 areně sledoval s velkým nadšením, proto se tam strašně moc těším. Uděláme všechno proto, abychom tam i my uhráli hezký výsledek, Američany znovu porazili a pokračovali na vítězné vlně,“ líčí aktuální světová třináctka Jiří Lehečka a nadšení neskrývá ani jeho parťák Jakub Menšík. „O2 arénu mám spojenou hlavně s Laver Cupem (2017), kde jsem se byl podívat a fandit. Vždycky jsem si přál zahrát si tam před plnými tribunami také. Jsem rád, že to vyšlo, už se moc těším!“
Nikdo nepochybuje, že hala bude plná
Předprodej vstupenek začne ve čtvrtek 28. května v 14.00 v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Kapacita O2 areny pro daviscupovou kvalifikaci bude 12 tisíc míst. Dvoudenní balíčky vstupenek na pět soutěžních zápasů se budou prodávat do horního prstence haly za 2500 Kč a 4000 Kč, do dolního za 6500 korun.
V nabídce budou v omezeném množství i jednodenní vstupenky: do spodní části haly za 3000 Kč na pátek a 4000 Kč na sobotu, do horní části haly za 1250 Kč na pátek a 1900 Kč na sobotu. Cena dvoudenní VIP vstupenky na prezidentskou tribunu na krátké straně kurtu bude 15000 Kč.
„České tenisty čeká mimořádně silný a atraktivní soupeř, nikdo z nás nepochybuje, že hala bude plná – je tu totiž i nová generace tenisových fanoušků, kteří velký tenis v O2 areně na vlastní oči neviděli. Po zkušenosti s mimořádným zájmem o první kvalifikační kolo v Jihlavě jsme zvolili největší domácí arénu,“ komentoval volbu dějiště předseda ČTS Jakub Kotrba.