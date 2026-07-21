Adrenalin Bartůňkové na domácím kurtu: Bylo to na hraně. Vzkaz pro Vondroušovou
Byla to pro ni těžká facha, tenistka Nikola Bartůňková nicméně v prvním kole Livesport Prague Open navázala na povedenou travnatou sezonu a po víc než dvou hodinách skolila Číňanku Jüe Jüan 3:6, 6:4, 6:1. Mluvila taky o svém vysněném finále fotbalového MS a vyjádřila podporu Markétě Vondroušové, s kterou ji pojí zkušenost s tvrdým jednáním antidopingových autorit.
Nehty má stále zelené a fialové v barvách Wimbledonu, kde ji zastavila až bývalá šampionka Barbora Krejčíková. Nikola Bartůňková se na trávě dostala i do finále v Birminghamu a v Berlíně sehrála čtvrtfinálové drama s Arynou Sabalenkovou. Na Štvanici, kde je doma, po úvodních problémech zvládla vstup do další fáze sezony.
Jaký to byl pro vás zápas?
„Strašně těžký… Ještě když jsem prohrála ten první set, tak jsem musela zvednout level hry. Samozřejmě jsem po měsíci hrála zase po delší době na tvrdém povrchu, takže jsem si stále trochu zvykala na zápas. Ale za mě super, že jsem se zlepšovala a že jsem otočila takhle těžký zápas.“
Jste hráčka ze Štvanice, jaké pro vás bylo zahrát si na místním centrkurtu?
„Strašně krásný pocit. Hraju tady poprvé takhle velký turnaj. Za mě je super, že se zase po delší době hraje na takovém krásném centrkurtu – myslím si, že je to jeden z nejhezčích kurtů u nás. Moc jsem si to užívala.“
Jenomže první set jste prohrála, nebyla jste nervozní?
„Musela jsem se trochu uklidnit, uvolnit se a zapomenout na první set. Nemyslím si, že bych ho odehrála úplně špatně, ale servis mě nepodržel a moc mi nepomáhal. Když jsem pak hrála víc přes první servis, hodně mi to pomohlo a lépe se mi dýchalo.“
Oddechla jste si hodně po koncovce druhého setu, kde měla soupeřka dva brejkboly a mohla pak servírovat na vítězství?
„To bylo na hraně. To jsou přesně ty momenty, kdy se lámou zápasy. Věděla jsem to, takže člověk musí hrát do posledního míče. Nakonec se to přiklonilo na moji stranu, ale mohlo to být 6:4 pro ni. To je tenis a člověk musí bojovat.“
Brala jste si energii i z publika?
„Trošku tam byla až husí kůže. Nadchlo mě to a strašně mě to bavilo. V prvním setu to byla možná trošku křeč, ale ve druhém a třetím setu jsem využila energii fanoušků a zvládla jsem to fakt dobře.“
Dala vám sílu povedená travnatá sezona?
„Dala, určitě. Byly tam úžasné zápasy s Arynou Sabalenkovou v Berlíně a tak dále. Zjistila jsem, že na trávě je moje hra opravdu kvalitní.“
Máte teď skvělé období, ale v minulosti jste přišla o půl roku kariéry kvůli boji s antidopingovými úřady. Podporujete boj Markéty Vondroušové, která dostala čtyřletý trest za odmítnutí testu?
„Byla jsem s ní v kontaktu. Poslala jsem jí zprávu, ať se drží, ať bojuje dál. Měla jsem taky takové pocity, asi je to fakt strašné. Nepřála bych to nikomu. Ráno se člověk vzbudí a nemá žádnou vizi. Já jí jenom přeju, ať bojuje dál.“
Co jste říkala vyvrcholení fotbalového mistrovství světa, kde se sešly vaše oblíbené týmy?
„Jak jsem říkala na Wimbledonu, moji favorité byli Španělsko a Argentina, takže to pro mě bylo fakt vysněné finále. Trošku jsem to přála víc Argentině, ale nebyla jsem zase úplně smutná, že vyhrálo Španělsko.“
Litovala jste Messiho, nebo byla ráda za Yamala?
„Mám ráda oba. První je Messi a pak Lamine Yamal. Za Messiho by byla hezká tečka, kdyby to vyhrál, potvrzení, že je nejlepší hráč historie. Ale pro mě jím stejně je.“