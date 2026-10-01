Složitý případ Jiříček: od euforického draftu k prokletí nechtěného. Vecpe se do NHL?
- David Jiříček se ve Philadelphii nedostal na úvodní zápasovou soupisku.
V závěru přípravy chyboval a dříve si stěžoval na malé vytížení.
Po debaklu s Pittsburghem 0:7 mu trenér přislíbil novou šanci.
Před čtyřmi lety zavládla v Česku velká sláva. Obránce David Jiříček vystoupal na šesté místo draftu NHL, což je dodnes sdílený nejlepší výsledek tuzemské naděje za uplynulé čtvrtstoletí. Jen na startu milénia na tom byl lépe Rostislav Klesla (4.). Jenže skvělé vyhlídky odchovanec Plzně stále nedokázal přetavit v to, aby si mezi nejlepšími zajistil pevný flek. Ve 22 letech zatím nepřesvědčil, zkouší to ve Philadelphii, už třetím klubu od nástupu mezi elitu. Dostane šanci?
Očekávání veřejnosti vynesl do výšin. David Jiříček už v mladém věku naskakoval v extralize za Plzeň, působil jako hotový obránce. Fyzicky i herně. Columbus ho proto v roce 2022 lovil z šesté pozice draftu. Klub z Ohia věřil, že na mladíkovi postaví budoucnost vlastní defenzivy. Jenže se spálil.
Asi nejvíc rezonovalo Jiříčkovo vyjádření předloni v lednu pro server The Athletic ohledně působení na farmě. Vadilo mu, že nedostává zajímavější příležitost v hlavním týmu. „V NHL jsem hrál dobře, měl bych tam být. Někteří kluci ze stejného draftu mají řadu minut, chci totožnou možnost. Blue Jackets mi řekli, že nejsem dost dobrý, což si nemyslím,“ vykládal mladík.
Sága se táhla ještě několik měsíců, během nichž talent sehrál už jen 13 utkání v hlavním týmu. Nakonec ho Blue Jackets téměř po roce od zmíněného incidentu poslali prostřednictvím výměny do Minnesoty. Stoupala víra, že vysoký zadák s tvrdou střelou dostane patřičný prostor pro rozvoj. Generální manažer Bill Guerin dokonce sliboval solidní roli.
Talent, schopnosti, kanón v rukou
„V hlavním týmu ho uvidíme brzy. Cítili jsme, že za tu oběť stojí. Někdo takový nám chyběl, všichni v organizaci ho chtěli. Potřebuje kouče, správné vedení, ale talent a schopnosti má, v rukou kanón. Uvidíme, jakou odpovědnost mu budeme moci dát, což chvíli potrvá, musí se učit. Chceme mu pomoct a bereme ho jako investici,“ popsal GM.
Jenže pořízené akcie se poměrně brzy zbavil. Jiříček na úrovni NHL dostal v zelenobílých barvách 31 utkání s nízkým průměrným vytížením kolem 12 minut. Odborníci mu vyčítali bruslení coby největší limit, proč stále nedosahuje požadované laťky. Do kolonky beka, který by mohl hrát přesilovku, a zároveň spolehlivě odebírat kotouče soupeřům, prostě na nejvyšší úrovni nevyskočil.
A přišla další změna – ozvala se Philadelphie. Někdejší šestka draftu se s počátkem března chystala na pobyt u třetího chlebodárce od nástupu do ligy. Boss Flyers Daniel Briere na jaře vymyslel plán, při němž na druhou stranu putoval útočník Bobby Brink.
Kapitolu u Flyers ještě nemá česká naděje příliš rozepsanou. Dosud složitý osud klidně může v Pensylvánii zvrátit, dospět do očekávané pozice později. Smlouvu má na dva roky, během nichž se pravděpodobně rozhodne, kam starší ze slavných plzeňských sourozenců vlastně patří. Nicméně start aktuální sezony nevyslal v tomto směru úplně pozitivní signál.
Pomůže mu facka?
Jiříček byl v závěru přípravy u překvapivé porážky 1:5 proti mančaftu mladých nadějí Washingtonu, mezi něž patřil i bývalý Ocelář Petr Sikora. Ten využil Jiříčkovu chybnou nahrávku a asistencí pomohl k jedné ze tří tref Capitals, u nichž byl krajan z tábora soupeře na ledě.
Facka značila, že Jiříček se pro zahajovací utkání nové základní části nedostal na soupisku. Nicméně úvodní zdrcující porážka Philadelphie s rivalem z Pittsburghu 0:7, kdy ofenzivní smršti marně čelil brankář Dan Vladař, může Jiříčkovi odemknout dveře. Ostatně hlavní trenér Rick Tocchet se zavázal k tomu, že mu příležitost poskytne.
„Řekl jsem mu, že ho musím dostat do sestavy. Ať už to bude rovnou proti Pittsburghu, nebo pak s New Jersey. David prostě musí jeden z těch zápasů odehrát, musím ho do týmu dostat,“ řekl Tocchet ještě před ostrou premiérou, která skončila fiaskem.
Jiříček ovšem neusiluje o ojedinělou šanci. Musí si uvědomovat, že nastoupil k maratonu a v sázce je vývoj potenciálně velké kariéry. Ve 22 letech má rodák z Klatov pořád možnost přesvědčit o vlastních schopnostech. Třebaže působivé činy neukázal tak brzy, jak od něj mnozí čekali. Na každý pád by měl jeho složitý případ u Flyers dospět k rozřešení.