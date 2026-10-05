Jiří Sláma dal gól mistrům světa: Příběh odepsaného hrdiny
S trochou nadsázky ho sebrali v Jablonci na chodníku a řekli: „Je nás jako do mariáše, musíš s námi.“ A pak se ukázalo, že Jiří Sláma (27) je na levém beku
reprezentace ten pravý.
Táta dvou ratolestí, který chtěl s kopanou praštit a věnovat se studiu, je z pana Nikdo hrdinou národa. Ve všech třech duelech proti kolosům v Lize národů si vedl nadmíru zdatně. Gumoval Chorvata Sučiče, Anglána Saku i »neubránitelného« Španěla Yamala (19). Ten ho trochu točil a taky si při tom moc kamarádsky nepokecali.
„Měl nějaké průpovídky, ale to jsem neřešil,“ vybavil si Sláma a geniálního mládežníka zesměšnil při pokusu o fintu. Ostatně byl to Yamalův první zápas v sezoně, v němž neobešel protihráče!
Lidi, neblázněte
»Slámič« v Oviedu zase zahrál jako z partesu, a navrch dal vládcům fotbalové planety jedinou branku Čechů (1:3). On, kluk z malé vísky Mikulovice, jenž se v tuzemské elitní soutěži trefi l za celou dosavadní kariéru jen jednou! „Kdyby mi někdo řekl, že dám gól mistrům světa Španělům, řekl bych, že je blázen,“ culil se blaženě. A k tomu slyšel od kouče Denii ódu na své počínání: „Jiří předvedl skvělý výkon po celou dobu zápasu, nejen díky svému gólu.“