Hvězdný snajpr Haaland: Čím vyrazil Spartě dech?!
Sparťané by měli ve své VIPce zarezervovat exkluzivní flek. Chystá se je totiž navštívit světově superhvězdný snajpr Erling Haaland (26).
Norský forvard Manchesteru City má mezi rudými bratránka Jonatana Brunese (26) a nespustí ho z očí. „Sleduju Spartu, když tam je. Doufám, že se budu moci brzy přijet podívat na zápas,“ usmál se Erling pro stanici Canal+. Na nedělní střetnutí Letenských s Pardubicemi (18:00, Oneplay Sport) to ovšem ještě nebude, neboť sám kope proti Liverpoolu.