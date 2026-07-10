Manažer Nedvěd sepisuje analýzu krachu na MS v ideálních podmínkách: Ve víně je pravda

Autor: nem
Itálie pomáhá slavné dvojici i při pracovním vytížení

Delirium ze světového šampionátu má za sebou. Teď se manažer nároďáku Pavel Nedvěd (53) věnuje spisovatelské rachotě, a má na to na italsko – švýcarském pomezí ideální podmínky.

Se stále rajcovní snoubenkou, popovou pěnicí Darou Rolins (53), se cachtají v jezeře Lago Maggiore, na jehož břehu spěje ke glajše a ke kolaudaci jejich fešácka hacienda. Popíjejí vínko v luxusní restauraci La Rampolina a Nedvěd při tom sepisuje analýzu českého krachu na mundialu tak, aby při výčtu příčin podal před výkonným výborem svazu výborný výkon. A aby platilo latinské pořekadlo: „In vino veritas – ve víně je pravda.“

Trundovo zastání

Jedním vrzem zároveň pátrá po novém trenérovi reprezentace, k čemuž šéf FAČR Trunda pronesl: „Pavel připravuje zprávu, na kterou se společně podíváme.“ A tak se z Pavla Nedvěda stal písmák bušící do klávesnice počítače. Americké fiasko jde i za ním, leč předsedu strahovského spolku ani na moment nenapadlo, že by ho vypudil. „Ta otázka by vůbec neměla padat,“ překvapil Trunda. „Pavel je skvělý člověk, neskutečný odborník,“ dodal.

Tak na tu analýzu! Nevěd, Rolins a tekutá réva na břehu jezera.
Tak na tu analýzu! Nevěd, Rolins a tekutá réva na břehu jezera.
Témata:  blesksportdavid trundaFotbalová asociace České republikyPavel NedvědanalýzavínoDara RolinsLago Maggiore

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