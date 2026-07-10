Manažer Nedvěd sepisuje analýzu krachu na MS v ideálních podmínkách: Ve víně je pravda
Delirium ze světového šampionátu má za sebou. Teď se manažer nároďáku Pavel Nedvěd (53) věnuje spisovatelské rachotě, a má na to na italsko – švýcarském pomezí ideální podmínky.
Se stále rajcovní snoubenkou, popovou pěnicí Darou Rolins (53), se cachtají v jezeře Lago Maggiore, na jehož břehu spěje ke glajše a ke kolaudaci jejich fešácka hacienda. Popíjejí vínko v luxusní restauraci La Rampolina a Nedvěd při tom sepisuje analýzu českého krachu na mundialu tak, aby při výčtu příčin podal před výkonným výborem svazu výborný výkon. A aby platilo latinské pořekadlo: „In vino veritas – ve víně je pravda.“
Trundovo zastání
Jedním vrzem zároveň pátrá po novém trenérovi reprezentace, k čemuž šéf FAČR Trunda pronesl: „Pavel připravuje zprávu, na kterou se společně podíváme.“ A tak se z Pavla Nedvěda stal písmák bušící do klávesnice počítače. Americké fiasko jde i za ním, leč předsedu strahovského spolku ani na moment nenapadlo, že by ho vypudil. „Ta otázka by vůbec neměla padat,“ překvapil Trunda. „Pavel je skvělý člověk, neskutečný odborník,“ dodal.