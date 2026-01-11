Finále plné nevraživosti. Drobná Ukrajinka ignorovala Sabalenkovou, ta si líbala bicepsy
Bez společné fotky, bez podání rukou po konci utkání. Finále turnaje v australském Brisbane proběhlo mezi dvěma tenistkami, které se nemají v lásce. Poražená Ukrajinka Marta Kosťuková zcela ignorovala šampionku z Běloruska Arynu Sabalenkovou, jejíž jméno nezmínila ani při tradiční děkovačce.
První týden sezony na WTA Tour se hrálo největší finále v Brisbane. A tamní pětistovka nezměnila svou královnu. Sedmadvacetiletá Aryna Sabalenková zastavila velkolepé tažení drobné Marty Kosťukové, jež na cestě do titulového boje vyřadila hned tři hráčky z top 10 Amandu Anisimovovou, Jessicu Pegulaovou a Mirru Andrejevovou.
Proti Bělorusce s širokými rameny již ale neměla v aréně Pata Raftera šanci, prohrála i pátý vzájemný zápas. Tentokrát 4:6, 3:6 za 78 minut. A sledovala, jak si šampionka, jež během týdne neztratila ani set, po proměněném mečbolu políbila oba bicepsy.
Provokativní gesto mohlo odkazovat k větám Ukrajinky, že některé tenistky mají vyšší hladinu testosteronu a jsou zvýhodněné. „Sabalenková je větší, vyšší a silnější než já,“ ukázala Kosťuková loni na podzim jmenovitě na Bělorusku. Ta její prohlášení zprvu označila za výmluvy a po finále v Brisbane odmítla, že by Kosťukové hodlala její výrok připomenout. „To gesto patřilo mému týmu, s nímž jsem si dělala legraci, protože jsem v zápase trefila hodně tvrdých winnerů,“ kroutila hlavou semifinálová přemožitelka Karolíny Muchové.
Duel byl už beztak plný napětí. Kosťuková platí za nejhlasitější kritičku toho, že Rusky a Bělorusky, jejichž státy se podílejí na agresi na Ukrajině, mohou startovat na turnajích. Po vítězném semifinále nepodala ruku Rusce Andrejevové a tradice se držela také při finále.
Zatímco Sabalenková jí během proslovu pogratulovala k úspěšnému týdnu, Kosťuková přítomnost světové jedničky ignorovala. Naopak připomněla realitu, v níž žijí napadení Ukrajinci. „Každý den hraji s bolavým srdcem. U nás doma jsou tisíce lidí, kteří teď žijí bez světla a teplé vody. A to je venku minus dvacet stupňů. Tady v Brisbane máte velké teplo, takže se to těžko představuje, ale má sestra musí spát pod třemi dekami, jaká je u nás zima,“ připomněla, že Rusové během zimy útočí na ukrajinskou infrastrukturu, aby ztížili život civilistů. „Byla jsem tak vděčná za to, kolik jsem tu viděla ukrajinských vlajek. Dodávají mi sílu,“ vzkázala Kosťuková, jež se z 28. místa před začátkem turnaje posune opět do top 20.
Pro ukrajinské tenistky byla i tak neděle titulová. Elina Svitolinová ovládla podnik v novozélandském Aucklandu.