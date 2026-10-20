Případ Chorý pohledem mentálního kouče: Je čas na psychiatra?!
Kdyby filmový doktor Chocholoušek řešil i českou kopanou, byl by zásobován kvůli Tomáši Chorému (31) ze Slavie víc než od pana Karfíka.
Útočník sešívaných v sobotu s Hradcem (0:0) vztyčil prostředníček na rozhodčího, dostal červenou kartu a zřejmě si definitivně zavřel dveře do kabiny A-týmu mistrů ligy. Fanoušci Chorého kvůli chorému mozku posílají k Chocholouškovi, protože na trávníku blázní opakovaně. Stal se z reprezentanta, jehož bývalý trenér Koubek vzal na milost i na MS, fakt takový »pacient«?
„Posílat ho k psychiatrovi je silné. Ale je potřeba s ním pracovat,“ odpověděl Blesku mentální kouč Jakub Hrubeš, který pomáhá i sportovcům. „Kdybychom z Tomáše chtěli udělat Mirka Dušína, nebo nějakého klidného introverta, tak ho z něj neuděláme. Nebo teda uděláme, ale on pak nebude střílet góly,“ připomněl odborník Chorého 41 branek, díky nimž slavil v Edenu dvakrát titul.
Extrémní cholerik
„Chorý je asi podobný typ jako já: Jsme extrémní cholerici. Ten výkon podáváme, když jsme kousíček od toho ohýnku,“ dodal Hrubeš. „Nechci ho omlouvat, ale dokážu ho pochopit, protože styl Slavie je hodně bojovný, on je válečník, ale nemá záchrannou brzdu.“
Psycholog vršovického oddílu Martin Macháček se v případu Chorý Blesku omluvil, protože do jeho kompetence prý spadá B-tým a nižší kategorie. „Ale překvapilo by mě, kdyby mu Slavia nikoho nedohodila, po tom všem,“ řekl sportovní mentor Hrubeš.
»Kanibal« Suárez: Zakousl se do terapie
Exemplářem pro fotbalové »cvokaře« byl svého času uruguayský fotbalista Luis Suárez (39). Z opakovaných průšvihů na trávníku se vylízal až díky psychologům.
Uruguayec Suárez se měnil v kanibala: Před 16 lety v Ajaxu se zahryzl do Bakkala z PSV Eidhoven, v roce 2013 v dresu Liverpoolu otiskl zuby na Ivanoviče z Chelsea a o rok později na MS 2014 pokousal Itala Chielliniho. „Dostávám psychologickou pomoc,“ řekl tehdy po čtyřměsíčním trestu a přestupu do Barcelony.
Nepomohla by intenzivní terapie i slávistovi Chorému? „Není potřeba se scházet každý den, stačí jednou za týden. Dají se použít zklidňovací deaktivační techniky, krátká dechová cvičení, svalové uvolnění, nějaká věta ve vnitřním dialogu. Na všem se dá pracovat,“ nabídl pomůcky přes Blesk mentální kouč Jakub Hrubeš.