Hadamczikovy osobní pře: Soudy mu platí svaz, ale... Prachy by shrábl on!
Když šel prezident Českého hokeje Alois Hadamczik (74) do prohrané války s agentem Hamalem kvůli údajné urážce na cti, neměl vlastně co ztratit. Právníky mu totiž platil svaz!
Už tři roky se táhne kauza, kdy Hadamczik podal na Hamala žalobu na ochranu osobnosti. Agenta obvinil z toho, že ho měl během trapného odvolávání Fina Jalonena z lavičky nároďáku označit za lháře.
Jak ale v srpnu informoval Blesk, pražský soud věc smetl ze stolu. Hadamczik, jenž se domáhal odškodnění ve výši půl milionu korun zaslaných na svůj osobní účet (!), tak ostrouhal – byť má možnost se ještě odvolat.
Statisíce z eráru
„Nebyl jsem tím, kdo se chtěl soudit. Naopak jsem se snažil několikrát najít smírčí řešení. Ale na opačné straně ochota bohužel nebyla,“ řekl tehdy Hamal. A dle nového zjištění MF Dnes je jasné, proč hokejový boss chtěl v soudu za každou cenu pokračovat. Nic ho to totiž nestálo!
„Náklady na soud si nechal platit ze svazové pokladny, kterou to vyšlo na vysoké statisíce korun,“ píše list s tím, že podobně jako s Hamalem se Hadamczik před taláry přel také s někdejším ředitelem extraligy Řezníčkem.
Víte, že...Dozorčí rada ČSLH se už loni pozastavila nad tím, jestli by měl Hadamczikovy spory platit právě svaz. Tahle praxe ale evidentně pokračuje dál.