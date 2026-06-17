Hokejový svaz čeká konference. Proběhne bez bosse Hadamczika, jenž leží v nemocnici
Dohromady dvacet bodů má program čtvrteční konference Českého hokeje, která je hodnotící, nikoli volební. Vedení svazu během ní bude obhajovat výsledky a různorodé úkony během posledních dvou let od zvolení nynější vlády. Té šéfuje její prezident Alois Hadamczik, který ovšem podle informací iSport.cz na pražský sjezd funkcionářů nedorazí. Na vině jsou akutní zdravotní komplikace.
Třiasedmdesátiletý boss hokejového svazu v těchto dnech pobývá v olomoucké Vojenské nemocnici. „Mrzí mě, že se konference nemohu zúčastnit, ale léčím silnou sepsi organismu, spojenou s operací. Bohužel se nedostanu ani na Zlatou hokejku,“ reagoval Hadamczik v textové zprávě.
Slavnostní galavečer s vyhlášením ankety o nejlepšího českého hokejistu sezony 20256/26 proběhne v úterý v pražském Divadle na Vinohradech. Čtvrteční svazová konference je umístěna do hotelu Stages, jenž se nachází v blízkosti O2 arény. Nyní je otázkou výplň jejího obsahu při Hadamczikově nečekané absenci. Z ní vyplývá, že prezidentovo hodnocení dvouletého fungování svazu odpadá.
Je veřejným tajemstvím, že výkonný výbor svazu, jemuž Alois Hadamczik předsedá, má na řadu klíčových záležitostí rozdílný názor. Debaty bývají nezřídka bouřlivé a hlasité. Neshody nad řadou témat souvisí s rozložením sil v kabinetu hokejových „ministrů“, kde jdou často proti sobě extraligové síly či zájmy proti odlišnému pohledu manažerů, zastupujících jiné složky tuzemské hokejové sféry.
Mezi klíčové body čtvrteční konference bude patřit zpráva výkonného výboru ČSLH o jeho činnosti a hospodaření, na ni bude posléze navazovat stanovisko dozorčí rady k hospodaření svazu a následně zpráva o fungování společnosti PRO-HOCKEY Cz. Na ni je pak napojené hodnocení dozorčí rady hospodaření PRO-HOCKEY Cz. Jako obvykle dojde na návrhy doplnění a změny stanov a řádů ČSLH.