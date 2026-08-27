Zadostiučinění pro agenta kouče Jalonena: Hadamczik prohrál soud
Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik (72) v tichosti prohrál soud s hokejovým agentem Jiřím Hamalem (64), na nějž podal před třemi lety žalobu na ochranu osobnosti.
Boss Českého hokeje tehdy po nedůstojném vyhazovu Fina Jalonena od reprezentačního kormidla obvinil Hamala z toho, že jej údajně označil za lháře. „Neprohlásil!“ hájil se tenkrát hráčský zástupce. Soud mu dal včera za pravdu!
„Žaloba na mě byla v první instanci zamítnuta, teď je na panu Hadamczikovi, zda to bude mít další vývoj,“ řekl Blesku Hamal. Bude požadovat omluvu, odškodnění? „Pro mě to končí,“ zůstal nad věcí.
„Celá kauza a vznikla z nedorozumění. Nebyl jsem rozhodně tím, kdo se chtěl soudit, naopak jsem se několikrát snažil najít smírčí řešení. Myslel jsem, že se můžeme domluvit, ale na opačné straně ochota bohužel nebyla,“ pokračoval agent.
Nic neví
Byl hlavně rád, že tříletý proces dospěl konečně k rozsudku. „Podle mě už to dnes ani nikoho nezajímá,“ dodal Hamal. Hadamczika prohra u tribunálu taky zrovna netankovala. „Aha, tak o tom nic nevím. Ještě jsem nemluvil s právníkem,“ reagoval svazový šéf na dotaz Blesku s tím, že teď řeší důležitější věci.