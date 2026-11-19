Basketbalistka Suchanová se blýskla zpěvem hymny: Zlatý hlas
Vicemistryně světa, vítězka Euroligy a... úžasná zpěvačka! Někdejší basketbalová hvězda Kateřina Suchanová (37) se blýskla brilantním podáním české hymny. A dumá o pěvecké kariéře!
Byl to vrchol basketbalového večera, v němž české reprezentantky ruply v kvalifikaci ME s Bulharkami (53:56). Před zápasem napochodovala na palubovku haly na Královce kráska v blyštivých rudých šatech od návrhářky Martiny Pipkové Loudové., Pod dívčím jménem Elhotová dělávala národnímu týmu kapitánku, teď ale měla jinou roli. Do hrobového ticha spustila Kde domov můj...
„Vždycky když jsem slyšela někoho zpívat hymnu, tak jsem si říkala: Ty jo, to musím taky zvládnout!“ povídala pětinásobná basketbalistka roku. Vytyčila si cíl a vzala ho zodpovědně: Půl roku hymnu trénovala s učitelem zpěvu! Když ji dva dny před zápasem zkusmo doma předzpívala rodičům, přepadla ji tréma. Dám to? Výsledek byl nakonec parádní, aplaudovala jí plná hala i bývalé spoluhráčky.
„Příjemný pocit, zadostiučinění za ten čas, co jsem tomu věnovala. Bylo to pro mne emotivní a měla jsem tam chvilku co dělat, abych nezačala brečet,“ přiznala dvojnásobná máma, kterou úspěch motivoval. „Přemýšlím, že bych se zpěvu chtěla věnovat víc,“ prozradila.