Antonelli má další vítězství, Leclerc uhájil bednu. Bearman po hrozivé nehodě odkulhal
V polovině března oslavil v Číně premiérové vítězství ve formuli 1. O dva týdny později to zopakoval na slavné Suzuce, kde se navíc vůbec poprvé v kariéře vyšvihl do čela celkového pořadí. Mladík Kimi Antonelli (19) dál udivuje, v Japonsku vyhrál s téměř čtrnáctisekundovým náskokem. Mercedes však další double nemá, Italův stájový kolega George Russell dojel mimo stupně vítězů.
Na volné trati jsou vozy Mercedesu v této sezoně zatím absolutně dominantní. Potíž však pro ně nastává při startech a soubojích, v nichž se jim už ostatní týmy vyrovnávají. Třetí závod v Japonsku to dokonale potvrdil.
Ačkoliv sobotní kvalifikaci ovládl Kimi Antonelli před týmovým kolegou Georgem Russellem, hned po startu se oba vozy Mercedesu propadly. Russell na čtvrté místo, devatenáctiletý mladík dokonce na šesté. Brilantní stíhací jízdu načal až později, i díky přispění safety caru. V závěru už neměl konkurenci.
„Měl jsem hrozný start, takže musím zjistit, co se stalo. Pak jsem měl štěstí po výjezdu safety caru, díky kterému jsem se dostal do vedení. Druhý stint byl opravdu velmi dobrý, s autem jsem se cítil skvěle,“ líčil Antonelli, nejmladší lídr celkového pořadí v historii.
Vydrží tam až do května, kdy se jede Velká cena Miami. Plánované závody v Bahrajnu a Saudské Arábii totiž byly kvůli válečnému konfliktu zrušeny. „Mám pár týdnů na trénování práce se spojkou, abych ji lépe cítil, protože letos to zatím byla moje slabina. Musím se v tom zlepšit, protože právě na tomhle se dají závody snadno vyhrát i prohrát,“ navázal Antonelli.
Bylo to děsivé...
Velká cena Japonska však nabídla i jeden hrozivý karambol. Poté, co se Oliver Bearman z Haasu vyhýbal Francu Colapintovi, ztratil kontrolu nad vozem a ve velké rychlosti narazil do bariéry. Jakmile vystoupil z monopostu, nepěkně kulhal.
Šéf Haasu Ajao Komacu ještě v průběhu Grand Prix pro televizi Sky Sports uvedl, že britský závodník absolvoval vyšetření v lékařském centru na okruhu. Údajně si měl pohmoždit pravé koleno.
„Když se přibližoval ke Colapintovi, měl obrovskou rychlost, takže se mu musel vyhnout a sjet na trávu. Bylo to děsivé,“ potvrdil Komacu. „Myslím si, že jak se Oliver blížil, Colapinto se nepohnul později. Hlavní podle mě byla jen rychlost přiblížení, která byla obrovská.“
Pouze Bearman a Lance Stroll nedokončili závod, v němž se na stupně vítězů vyhoupli i Oscar Piastri s Charlesem Leclercem. Jezdec Ferrari udržel za sebou favorizovaného Russella, který dojel poprvé v roce mimo elitní trojku.
„Ukazuje se, že jsme vlastně v pohodě, když se nám podaří dobře odstartovat,“ těšilo Piastriho z McLarenu. „Byl to docela náročný závod. Měli jsme smůlu na výjezd safety caru. Od té chvíle jsem věděl, že jsem v nevýhodě, hlavně vůči Kimimu a Lewisovi. Pak jsem si řekl: ‚Dobře, pojďme tlačit dál, snažme se šetřit pneumatiky a dojet až do cíle.‘ Nakonec to tak velká nevýhoda nebyla,“ hodnotil Leclerc.
Velká cena Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce:
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:28:03,403, 2. Piastri (Austr./McLaren) -13,722, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -15,270, 4. Russell (Brit./Mercedes) -15,754, 5. Norris (Brit./McLaren) -23,479, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -25,037.
Průběžné pořadí MS (po 3 z 24 závodů): 1. Antonelli 72, 2. Russell 63, 3. Leclerc 49, 4. Hamilton 41, 5. Norris 25, 6. Piastri 21.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 135, 2. Ferrari 90, 3. McLaren 46, 4. Haas 18, 5. Alpine 16, 6. Red Bull 16.