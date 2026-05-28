Stopka a výhrůžky smrtí. Bratr beka Pardubic předvedl zkrat. Kouč: Zbabělé!
Při vrcholu sezony neudržel nervy na uzdě a předvedl nevídaný zkrat. Mladší bratr pardubického obránce Miguela Tourignyho Jordan v zápase Memorial Cupu opakovaně dupl bruslí na nohu soupeře. Od vedení Canadian Hockey League (CHL) dostal stopku do konce turnaje a na sítích si za nepochopitelný kiks přečetl dokonce výhrůžky smrtí. „Lituji použití brusle v takové situaci a jsem si vědom, že takové jednání je zakázané,“ vyjádřil se k incidentu jednadvacetiletý bek.
Byla to standardní situace, jakých vidíte v každém zápase několik. V chumlu těl probíhal u mantinelu za brankou souboj o kotouč mezi dvěma hráči Kitcheneru a třemi soupeři z Chicoutimi. Z balíku hráčů po chvíli odpadl útočník Christian Humphreys a viditelně v bolestech se chytil za kotník. Na brusli, která se snažila udržet puk u mantinelu, mu jen o chvilku dříve opakovaně dupl nožem brusle obránce Jordan Tourigny.
„Dupnout na někoho bruslí je zbabělé. To není tvrdý hokej, to je zbabělý hokej, který nesouzní s našimi hodnotami. Je to nejlacinější věc, jakou můžete v hokeji udělat. Mám rád tvrdý hokej, fyzický hokej, ale tohle s ním nemá nic společného“ soptil po utkání kouč Kitcheneru Jussi Ahokas.
Pro oba hráče zapojené do incidentu utkání skončilo. Humphreys odjel v bolestech a do zápasu už nezasáhl, Tourigny obdržel trest do konce duelu. Vedení zámořské CHL mu pak pozastavilo činnost až do konce Memorial Cupu, sám hráč se později k události vyjádřil prostřednictvím klubu.
„Je mi líto, že nemůžu pokračovat na turnaji a pomoct spoluhráčům. V žádnou chvíli jsem nezasáhl nebo nezamýšlel zasáhnout jeho brusli nebo kotník. Můj záměr byl jenom zasáhnout čepel jeho hole. Lituji použití brusle v takové situaci a jsem si vědom, že takové jednání je zakázané. Ulevilo se mi, když jsem zjistil, že není zraněný a bude moct hrát nedělní finále,“ vzkázal bratr pardubického obránce.
Video s jeho počínáním začalo rychle kolovat po sociálních sítích a Tourigny schytal od fanoušků velkou porci kritiky a také urážek. Mělo dojít i na výhrůžky smrtí. „Jordan Tourigny udělal ve třetí třetině politováníhodnou věc, které hluboce lituje. Ale nenávist, výhrůžky a útočné zprávy, které k němu mířily na sociálních sítích, nemají žádný prostor v našem sportu a naší komunitě. Naši hráči jsou mladí sportovci mezi 16 a 20 lety. Zaslouží si respekt a podporu i v těžkých momentech. Hokej je hra. Prosím, chovejte se k hráčům s úctou,“ postavila se za obránce zámořská soutěž QMJHL.
Podpory se dočkal Tourigny i od vlastního klubu. „Saquenéens důrazně odsuzují výhrůžky smrtí, které obdržel Jordan Tourigny. Ačkoliv události vyvolaly silné reakce, žádáme všechny, aby projevili respekt našim hráčům,“ uvedl celek z Chicoutimi na sociálních sítích.
O trestu pro Kanaďana rozhodlo Oddělení NHL pro bezpečnost hráčů, které má na starosti posuzování zákroků na Memorial Cupu. Prestižní turnaj, v němž spolu soupeří vítězové největších zámořských juniorských soutěží, se bude hrát do konce května. Účast ve finále už si zajistil právě Kitchener, o druhé místo spolu bude hrát Chicoutimi proti Everettu.
Už ovšem bez Tourignyho. Vítěz Hlinka Gretzky Cupu z roku 2022 a dvojnásobný šampion QMJHL odehrál před startem Memorial Cupu celkem 77 utkání a zazářil 71 body (21+50). Pro příští ročník se domluvil s Northeastern University v univerzitní soutěži NCAA. Na draftu do NHL, kde byl k mání už před třemi lety, si ho žádný z klubů nevybral.