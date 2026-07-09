Mbappé vs. rasistická senátorka: útoky o šimpanzích, reakce hráče i prezidenta
Na hřišti to byla pořádná bitva, ale nechutný útok přišel až po zápase ve virtuálním prostředí. Paraguayská senátorka Celeste Amarilla po vyřazení své země v šestnáctifinále mistrovství světa proti Francii (0:1) na sociálních sítích útočila na Kyliana Mbappého. „Kolonizovaný Kamerunec, který usilovně předstírá, že je Francouz, zapšklý, zbohatlík, arogantní a ošklivý,“ napsala mimo jiné. Francouz ve své odpovědi použil slova jako „opovrženíhodná“ a „rasistka“. Do přestřelky se postupně zapojil i francouzský prezident a paraguayská vláda. Pavouk play off MS 2026 >>>
Větší provokaci s cílem pobouřit a zviditelnit se najdete jen těžko. Paraguayská politička z Autentické radikální liberální strany (PLRA) sama přiznává, že není fotbalová fanynka, přesto jsou její sociální sítě momentálně plné příspěvků o Mbappém.
„Ten buran se ani nenaučil psát, místo mateřského mléka cucal kokosy a to nejvzdělanější, co v životě poslouchal, byli šimpanzi. Měl jsi mu ukázat prostředníček, Orlando Gille, já to dělám v senátu a nic se neděje!!!“ vyťukala na sociální síť X krátce po zápase Paraguaye s Francií.
Zanedlouho se rozjela také na Instagramu, jako cíl si opět vybrala největší hvězdu a kapitána francouzského výběru. „Kolonizovaný Kamerunec, který usilovně předstírá, že je Francouz, zapšklý, zbohatlík, arogantní a ošklivý. Celý zápas byl nervózní a k smrti vyděšený, stejně jako celý jeho tým. Nedokázali dát ani jeden gól, vyhráli s odřenýma ušima… Mnozí z nás reprezentaci vyčítají jen to, že mu po zápase nikdo nevlepil facku. A to ani nejsem fotbalová fanynka,“ napsala agresivně.
O čtyři dny později má tento její nejčastěji zmiňovaný příspěvek přes 48 tisíc lajků a téměř 30 tisíc komentářů. Asi nepřekvapí, že jde prakticky bez výjimky o negativní reakce.
S časovým odstupem na senátorku zareagoval i sám Mbappé: „Jste opovrženíhodná žena, která není hodna své funkce. Nereprezentujete Paraguay – zemi, ze které po celou dobu turnaje vyzařovala vášeň a čest. Kvůli vaší bezohlednosti a otevřenému rasismu už celý svět zapomněl na historické tažení a úsilí, které vaši hráči během tohoto mistrovství světa předvedli. Místo toho je zastínila neschopná dáma, která dělá své zemi tu nejhorší možnou reklamu. Nikdy lidem jako ona nenechám svobodu šířit po světě nenávist a rasismus,“ opřel se do 61leté političky kapitán Francie.
Jeho slova podpořili i Francouzská fotbalová federace (FFF) a prezident země: „Další gól pro Kyliana Mbappého. Tentokrát proti rasismu. Má mou plnou podporu. Když slova špiní, naše hodnoty odpovídají: důstojnost, respekt, bratrství,“ tweetoval Emmanuel Macron.
Zpátečku však Amarilla rozhodně nebere, naopak se snaží kauzu nadále živit. V dalším prohlášení například vyzvala Mbappého, aby vzal svá slova zpět, jinak bude zvažovat právní kroky. „Neznáte mě, netušíte, kdo jsem a nemáte žádné právo říkat, že jsem opovrženíhodná žena, která není hodna své funkce,“ napsala politička.
Chování senátorky odsoudily i paraguayské úřady a distancovaly se od jejích vyjádření. „Tyto výroky v žádném případě nereprezentují postoj paraguayské vlády ani paraguayského lidu,“ stojí v oficiálním komuniké s tím, že země si váží historických přátelských vztahů s francouzským národem.