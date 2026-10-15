Svět se baví nad rozhovorem z Ústí: Trenére, koukni mi tam!
Musel skousnout prohru 2:3 s Opavou, přesto je za vítěze. Ústeckému trenérovi Davidu Oulehlovi (43) aplauduje celý svět, stal se hitem sociálních sítí!
S mikrofonem v ruce jej totiž po porážce zpovídala sexy dračice Sabina Jakšová, která v severočeském klubu nahradila v roli moderátorky slavnou Táňu Bystroňovou. A přesně v jejím stylu vytasila na kameru vražedný výstřih. „Nebylo to ono, neměli jsme kvalitu, kazili jsme jednoduché věci,“ lamentoval kouč a od sexy Sabiny utíkal očima, kam se dalo.
Anglie, Francie, Španělsko Chorvatsko i třeba Mexiko – svět internetu se teď náramně baví! „Vypadá to, že za kamerou stojí jeho manželka,“ stálo v jednom ze stovek příspěvků. Jestlipak bude mít Oulehla takové ovace, pokud tým s ligovými ambicemi dotáhne mezi tuzemskou fotbalovou smetánku?