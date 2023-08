Američanka dříve v mezinárodních soutěžích reprezentovala Mexiko, 15. září 2017 pak debutovala v ženském národním týmu USA. I kvůli svému původu spolupracuje s mexicko-americkými značkami, jako je například De La Viuda Hot Sauce či Siete Foods, díky nimž si přijde na 500 tisíc dolarů ročně. Se svým platem to dohromady činí 1,3 milionů dolarů, což znamená příjem v přepočtu 29 milionům korun českých za jednu sezónu.

Lindsey Michelle Horanová poté propaguje výrobky hned 8 různých společností, včetně debetních karet VISA, kofeinového nápoje Coca-Cola, třešňového džusu Cheribundi či herní konzole Microsoft Xbox. Její marketingové a reklamní aktivity ji do kasičky přinesou okolo 600 tisíc dolarů ročně, což z ní dělá v kombinaci s jejím platem 8. nejlépe placenou fotbalistu na planetě.

Americká útočnice je marketingově spojená se společnostmi Ally Financial a BioSteel, které pomáhá propagovat v reklamních spotech i na svém instagramovém profilu s více než 161 tisíci followerů. Podle SponsorUnited za poslední rok rapidně navýšila svůj dosah, kdy více než zdvojnásobila počet svých sledujících. Jméno Sophia Smithová tak začíná přitahovat mecenáše ve velkém a dá se tedy očekávat, že její výdělky půjdou v budoucích letech strmě nahoru.

Na děleném 5. místě nalezneme také Julii Beth Ertzovou, defenzivně laděnou záložnici, která působí v kalifornském klubu Angel City FC. V zámoří je populární také proto, že je manželkou tight enda Zacha Ertze z Arizony Cardinals, kterému nedávno porodila syna Maddena. Po mateřské dovolené se vrátila zpět do akce letos v dubnu, přesto ji neminula nominace na ženské MS. Pyšní se poté sponzorskými kontrakty s firmami, jako je Subway, LaCroix a Spotify, u kterých si vysloužila přibližně 1,3 milionů dolarů.

Crystal Alyssia Soubrier (rodným jménem Dunnová) byla v NWSL vybrána do týmu měsíce za duben a květen a za jednu sezonu si přijde na 700 tisíc dolarů. Její roční odměny ji pak vynáší okolo 1,3 milionů dolarů, kdy uzavřela dlouhodobé sponzorské smlouvy se společnostmi Nike, Frito-Lay, Mastercard a Therabody.

4. Trinity Rodmanová

Pomyslnou bramborovou příčku obsadila dcera legendárního basketbalisty NBA – Trinity Rodmanová. • Foto Profimedia

Plat v klubu: 0,8 milionu dolarů

0,8 milionu dolarů Výdělky mimo hřiště: 1,5 milionu dolarů

1,5 milionu dolarů Celkový roční příjem: 2,3 miliony dolarů (50,74 milionů Kč)

Pomyslnou bramborovou příčku obsadila dcera legendárního člena basketbalové síně slávy Dennise Rodmana jménem Trinity. Slavné příjmení této hráčce rozhodně neškodí, neboť ji přineslo dlouhodobé partnerství s půltuctem značek, včetně německého oděvního giganta Adidas.

Geny slavného otce se nezapřou! Trinity Rodmanová zaujme i po sportovní stránce. Poté, co v roce 2021 vyhrála cenu pro nováčka roku NWSL, podepsala s týmem Washington Spirit čtyřleté prodloužení smlouvy s ročním platem 1,1 milionu dolarů. To je koneckonců největší kontrakt, který kdy byl uzavřen v historii celé soutěže. Do tohoto žebříčku však není započítán, neboť je platný až od roku 2024. Talentovaná útočnice se tak v příštích letech dost polepší!