Hororová smrt atleta Periše (†32): Nové video a zvrat ve vyšetřování
Dlouhých osm minut dusili pracovníci psychiatrické léčebny bývalého atletického reprezentanta Kristiana Periše (†32). Prvotní šok se ještě umocnil, když vyšlo najevo, že ačkoliv se na videozáznamu objevuje hned deset lidí, policie obvinila pouhé čtyři z nich. Nyní se ale zdá, že vyšetřování konečně pokročilo. Obhajoba obviněné lékařky navíc značně kulhá.
Tato smrt otřásla celým sportovním světem. Juniorský mistr Chorvatska v hodu diskem a vrhu koulí byl celých osm minut připoutaný na lůžko a čelil hrůznému útoku. Členové personálu včetně ošetřující lékařky ho dusili polštářem, bili ho pěstmi a koleny mu klečeli na krku. Periš svůj nerovný boj nakonec prohrál.
Podle videozáznamu se v pokoji vystřídalo celkem deset lidí, kteří incidentu jen přihlíželi, nebo se na něm přímo podíleli. „Zabili nejen Kristiana, ale i jeho nenarozené dítě,“ prohlásili sportovcovi příbuzní exkluzivně pro deník Jutarnji list. Jeho těhotná snoubenka totiž pár dnů po Perišově smrti o nenarozené miminko skutečně přišla.
Nemocnice nejprve nechtěla k tělu zemřelého, rodinu vpustit, ta si to nakonec ale vymohla. Jakmile na jeho krku objevili stopy po škrcení, okamžitě se obrátili na policii. Veřejnost se o tragédii dozvěděla až dlouhé tři týdny po události. Co přesně se během této doby dělo, zůstává zahaleno tajemstvím. Snažil se ústav zamést stopy? Pracovníci, kteří se na hrůzném činu podíleli, skončili oficiálně v pracovní neschopnosti. Čtyři z nich však byli rovnou zadrženi.
Další zatýkání
Chorvatská společnost pochopitelně volá po spravedlnosti pro muže, který po konci své kariéry pomáhal handicapovaným sportovcům. Videozáznam jasně dokazuje, že jeho smrti přihlíželo mnohem více osob, a policie už pomalu začíná konat.
Měsíc po tragédii byli zadrženi další čtyři lidé. Jedná se o lékařku, dvě zdravotní sestry a jednoho zřízence. „Obhajuji osobu, která byla v místnosti a je obviněna z vraždy z nečinnosti. Svou obhajobu přednesla velmi aktivně. Vylíčila všechny kritické okolnosti, které nastaly, a k tomu se v tuto chvíli lze vyjádřit,“ uvedl obhájce jednoho z podezřelých Ljubo Pavasović Visković. Dočká se Kristian posmrtně spravedlnosti?
Obhajoba lékařky
Velkým tématem je také písemné vyjádření zadržené lékařky. Ta v něm popsala, že Kristian údajně silně rozrušený a choval se agresivně, a proto se ho personál rozhodl utlumit léky. Sama prý odešla připravit injekci a až poté jí zdravotní sestra oznámila to nejhorší. Pacient nedýchá a nemá hmatný tep. Násilí, které je na videu z Perišova pokoje jasně patrné, ale zcela vynechala.
Záznam přitom jasně ukazuje, jak lékařka několikrát lhostejně obchází lůžko, zatímco ostatní pracovníci Kristiana pevně drží a surově ho bijí pěstmi.
Podle chorvatských médií mají vyšetřovatelé k dispozici další video, které je zhruba dvě hodiny dlouhé. Znamená to, že veřejnost zatím viděla pouhý zlomek hrůz, které se za zdmi léčebny skutečně děly. Zdravotnická komora si nyní klade za cíl zjistit přesnou totožnost všech zúčastněných a důkladně prověřit jejich tehdejší jednání.
VAROVÁNÍ: Záběry obsahují násilí a mohly by rozrušit děti nebo citlivé osoby.