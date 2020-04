Kopec srandy vstupuje do ENTERPRISE ESPORTS. Cíle jsou nejvyšší, říká CEO Bodnár | iSport.cz

Poskládal nás Tečko, uvedl Zero, hvězda ENTERPRISE Jednou z největších hvězd v celé Sazka eLEAGUE je bývalý hráč Hellraisers – Zero. Ten se na česko-slovenskou scénu po delší odmlce vrátil. Ale nemyslí si, že s čistě česko-slovenským týmem by se dalo postoupit na Major: „Iba slovenským (směje se).“ Zero však nebyl hlavním stavebním kamenem tohoto týmu: „Tečko to poskladal. Ja na našej scéne skoro nikoho nepoznám takže som sa spoliehal naňho.“ Do Evropy by se samozřejmě Zero rád vrátil, ale prvním krokem je ovládnutí naší scény: „Predtým, ako sa budeme chvástať tým, že nám je CZ/SK scéna malá, najprv chceme ukázať, že budeme vyhrávať tu.“ Ve finálové kvalifikaci se Zero a spol. utkali s Inside Games, které těsně porazili 3:2. „Úprimne, netrénovali sme pred kvalifikáciou vobec. Až proti Inside Games sme si ukázali nejaké mapy.“ Čas ukáže, jestli tato sestava dosáhne výšin jako Hellraisers při Zerově působení v týmu.