Footcast: Slavia znovu s nulou, Kuchta dá gól Pardubicím a Jablonec přetlačí Hradec

Ve třetím díle pořadu Footcast Preview doplnil ve studiu Davida Sobiška a Jakuba Podaného vítěz Mol Cupu z roku 2025 Filip Zorvan. Společně probrali, jaké to je být nezaměstnaným fotbalistou, kdo se Filipovi ozval a jak se mu daří v iSport Fantasy.

Jablonec má po dvou kolech 2 body za remízy se Spartou a Plzní. „Mám z Jablonce dobrý pocit. V Plzni byl fotbalovějším týmem, proti Spartě vypadal dobře, a teď na Střelnici přivítá Hradec. „Votroci“ po senzačním prvním zápase a remíze v Edenu prohráli doma s Karvinou a hráli podle Davida Horejše nejhorší zápas pod jeho vedením v domácím prostředí. V Jablonci čekám jiný přístup a výkon, ale stačit to nebude. Jablonec zvítězí. Hraje dobře, má dobré individuality a širší kádr,“ tipuje zápas moderátor David Sobišek.

„Pardubice hrají o víkendu se Spartou a myslím si, že ani napotřetí si body do tabulky nepřipíšou. Zatím je to málo a jejich jediná cesta k úspěchu je zápas odmakat, zkusit Spartu překvapit standardkou a využít rychlý protiútok. Jinak to bude o Spartě. Jan Kuchta dal Pardubicím osm branek a další přidá teď o víkendu,“ říká Jakub Podaný.

Slavia se v neděli představí v Uherském Hradišti a je velkým favoritem. „Slovácko jsem viděl v 1. kole proti Olomouci a vypadalo živěji a dravěji. Na Slavii to ale bude málo. Sešívaní se sice rozjíždějí pomalu, ale zvládnou to a navíc i s čistým kontem. Zajímavé bude sledovat, kdo bude na levém wingbacku, protože Ondřeje Zmrzlého jsem ve svém fantasy týmu prodal. Zápas udělá Vasil Kušej, to je můj kapitán a myslím si, že bude i nejproduktivnějším hráčem ligy,“ predikuje zápas Slovácka se Slavií reprezentant Filip Zorvan.

Ve 3. kole se hraje jen sedm duelů, protože zápas Mladé Boleslavi s Plzní byl odložen. Ve zbývajících utkáních přivítají Teplice Bohemku, Karviná hostí Zlín a na Julisku přijede Baník.

