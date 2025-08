Čejka ve finále zase vyrubal rekord: Bušil jsem do toho! Pomohla i trenérova manželka

Co na to říkáte?

„Jsem nadšený! Jsem moc rád, že se mi to povedlo zase vylepšit. Když jsem šel do finále, byl můj hlavní cíl čas zlepšit, ukázat, že to nebyla náhoda. Šesté místo je úplně parádní. Zlepšil jsem se oproti semifinále o jedno místo. Všechno perfektní.“

Jakou jste s trenérem Tomem Rushtonem vymysleli taktiku?

„Na finále už jsme plán neměli. Samozřejmě byl cíl plavat co nejrychleji, snažit se jich držet. Bylo to spíš o závodění, než o nějaké taktice. Myslím, že se to vyplatilo. Měl jsem čistou hlavu a mohl jsem do toho v klidu jít.“

Vnímal jste, že jste byl na startu nejrychlejší?

„Popravdě ani nevím. Když závodím, tak to většinou jede na automatiku, tyhle věci nevnímám. Už jsem byl hodně natěšený. V call roomu jsem si říkal: Malinko se nám to protáhlo, už ať jdeme na to! Dvě tři minuty jsem netrpělivě čekal. Byl jsem nastartovaný.“

Co jste prožíval na trati?

„Myslím si, že všechno šlo, jak jsem chtěl. Cítil jsem se dobře. Vůbec jsem nevěděl, jak se pohybuju, takže jsem do toho bušil. V poslední padesátce jsem tam nechal úplně všechno. Říkal jsem si, že jestli nevylezu z bazénu, tak je to jedině dobře. Jsem rád, že jsem zamakal. Mám z toho radost.“

Pod koučem Rushtonem jste se vrátil do špičky, čekal jste, že to půjde až takhle nahoru?

„To bych určitě neřekl. Nikdy jsem si nedával cíle, že bych si říkal: Tak přesně za rok musím plavat takhle dobře. Je to pro mě překvapivé, jsem z toho strašně nadšený a doufám, že to takhle bude pokračovat dál.“

Můžete v sobě najít rezervy a jednou ohrožovat ty úplně nejlepší?

„Vždycky je zajímavé se v analýze závodu porovnat s tím, kdo vyhrál. Člověk může říct: Aha, on byl rychlejší na výjezdu, musím na tom zapracovat. Je to super zpětná vazba, ale musím hlavně makat na svých silných stránkách a snažit se je vylepšit a slabé se snažit zahladit. Každý plavec plave trochu jinak, nedá se všechno okopírovat, ale určitě je to super inspirace. Stoprocentně se podívám, jak plavali ostatní.“

Pomáhá vám i Rushtonova manželka Simona, bývalá dlouholetá česká reprezentantka?

„Měli jsme párkrát technické okýnko, že se mi snažila poradit. Její rady si beru k srdci, vážím si toho, protože má hodně zkušeností.“

Mistrovství světa v plaveckých sportech v Singapuru:

Rozplavby s českou účastí:

Finále muži:

200 m znak: 1. Kós (Maď.) 1:53,19 - evropský rekord, 2. Coetze (JAR) 1:53,36, 3. Ndoye-Brouard (Fr.) 1:54,62, 4. Tierney (Kan.) 1:55,09, 5. Siskos (Řec.) 1:55,13, 6. Čejka (ČR) 1:55,37 - český rekord.

200 m prsa: 1. Čchin Chaj-jang (Čína) 2:07,41, 2. Watanabe (Jap.) 2:07,70, 3. Corbeau (Niz.) 2:07,73, 4. Prigoda (Rus.) 2:07,99, 5. Pouch (USA) 2:09,13, 6. Fukusawa (Jap.) 2:09,21.

4x200 m v. zp.: 1. Británie (Richards, Guy, McMillan, Scott) 6:59,84, 2. Čína (Ťi Sin-ťie, Pchan Čan-le, Wang Šun, Čang Čan-šuo) 7:00,91, 3. Austrálie (Southam, Hawke, Taylor, Giuliani) 7:00,98, 4. USA 7:01,24, 5. Korea 7:02,29, 6. Francie 7:03,69.

Finále ženy:

100 m v. zp.: 1. Steenbergenová (Niz.) 52,55, 2. O'Callaghanová (Austr.) 52,67, 3. Huskeová (USA) 52,89, 4. Van Wijková (Niz.) 52,91, 5. Klepikovová (Rus.) 52,98, 6. Gastaldellová (Fr.) 53,30.

200 m prsa: 1. Douglassová (USA) 2:18,50, 2. Čikunovová (Rus.) 2:19,96, 3. Corbettová (JAR) a Zmušková (Běl.) obě 2:23,52, 5. Evansová (Brit.) 2:24,21, 6. Teterevkovová (Lit.) 2:24,25.

Rozplavby s českou účastí:

Muži:

50 m v. zp.: 1. Barna (Srb.) 21,44, ...50. Krischke (ČR) 22,79 - nepostoupil do semifinále.

Ženy:

50 m mot.: 1. G. Walshová (USA) 25,22, ...19. Nabojčenko (ČR) 26,16 - nepostoupila do semifinále.

Skoky do vody:

3 m prkno muži: 1. Olvera (Mex.) 529,55, 2. Cchao Jüan 522,70, 3. Wang Cung-jüan (oba Čína) 515,55.