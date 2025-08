Plzeň pod Koubkem: pohárové žně a získané miliony. Kolik ještě může vydělat?

Viktoria Plzeň v dramatické odvetě kvalifikace o Ligu mistrů zdolala Servette 3:1 a v Ženevě dotáhla postup do 3. předkola, což mimo jiné znamená jistotu minimálně podzimní fáze Evropské ligy, v současném systému osmi garantovaných zápasů na mezinárodní scéně.

Od nástupu Miroslava Koubka v létě 2023 se klub drží mezi evropskou elitou, aktuálně zůstává ve hře o účast v nejprestižnější soutěži, kterou má pro aktuální sezonu z českých klubů jistou mistrovská Slavia.

„Je to velký úspěch. Naše evropská nit se nepřerušila, pokračujeme v naší éře, držíme se tam. Určitě neděláme ostudu a třeba i tímhle vítězstvím přispíváme českému koeficientu,“ poznamenal spokojený plzeňský kouč po středeční výhře nad švýcarským vicemistrem.

Kosit evropské protivníky není jen tak, zkušený kouč si na skutečný průlom na mezinárodním poli musel počkat až do svého třetího plzeňského angažmá. V minulosti, kdy s Plzní získal titul v sezoně 2014/15, se mu s týmem v předkolech nedařilo, noční můru znamenalo v létě 2015 vyřazení s Maccabi Haifa.

Teď se ale situace dramaticky obrátila. Po svém nástupu před třemi lety dotáhl Plzeň do čtvrtfinále Konferenční ligy (ve skupině se stoprocentní úspěšností šesti výher), minulou sezonu uspěl o stupínek výš, v Evropské lize došel tým až do osmifinále, kde vypadl se silným římským Laziem. Aktuálně klub úspěšně pokračuje v kvalifikaci o Ligu mistrů, z čehož plyne zajímavá statistika, se kterou přišel renomovaný server Opta. Od prvního postupu Plzně do Ligy mistrů v srpnu 2011 se pouze Celtic, Dinamo Záhřeb a Karabach dostaly do evropské soutěže přes kvalifikaci častěji (9x) než český vicemistr, Plzeň navíc z náročného kvalifikačního síta prošla třikrát do Ligy mistrů.

Koubek může Plzni v pohárech vydělat přes miliardu

Úspěchy v Evropě jsou pro Plzeň klíčové po sportovní a zejména po ekonomické stránce. V téhle rovině jde pod Koubkem o mimořádně hojnou éru. Za předchozí dvě sezony Plzeň utržila přibližně 614 milionů, k tomu se dají ještě přičíst finančně výhodné prodeje Robina Hranáče do Hoffenheimu (250 milionů korun) a Tomáše Chorého do Slavie (přibližně 100 milionů korun). Blížíme se částce atakující v korunách miliardový příjem, což jsou více jak dva roční plzeňské rozpočty.

Další zisky přijdou s aktuálním úspěchem a jistotou minimálně Evropské ligy. „Stálo to hodně sil, ale teď můžeme být trošku uvolněnější,“ poznamenal po vyřazení Servette kapitán Matěj Vydra.

Rozjetá sezona garantuje klubům od UEFA stejné základní prémie, o jaké se hrálo v minulém ročníku. V případě dosažení Ligové fáze Ligy mistrů klub jen za účast utrží 18,62 milionu eur (465,5 milionu korun), další vysoké příjmy plynou z možných uhraných výsledků, tzv. hodnotového pilíře (určuje se na základě koeficientu a tržní hodnoty země) a jiných zajímavých bonusů.

Plzeň už může stoprocentně počítat minimálně se zisky z Evropské ligy, která klub nemine ani v případě, pokud vypadne v následujícím 3. předkole proti skotským Rangers. Za účast v hlavní fázi soutěže UEFA každému z 36 účastníků rozešle 4,31 milionu eur (107,75 milionu korun), další peníze jsou ve hře stejně jako v případě Ligy mistrů z uhraných výsledků a dalších bonusů.

Anketa Postoupí Plzeň do hlavní fáze Ligy mistrů? Ano Ne Přihlásit se

Viktoria funguje dlouhodobě z vysokých příjmů získaných na evropské scéně, na rozdíl od Slavie, Sparty či Baníku skládá rozpočty bez výraznějších finančních injekcí od současných zahraničních majitelů.

Klubový boss Adolf Šádek připustil, že by rád přivedl movitého partnera, deník Sport a server iSport už dříve psal o jednáních s miliardářem Karlem Pražákem. V současné situaci jsou ale Šádek a jeho kolegové ve vedení znovu schopni celou organizaci zajistit díky sportovním výsledkům.

„Věděli jsme, že stojíme v rohu u zdi,“ připustil Koubek po úspěšné odvetě v Ženevě, kde Plzeň doháněla domácí ztrátu 0:1. „Vždycky hráčům říkám, že v takové chvíli musí zaútočit. Jako to dělá zvířátko, které v takové chvíli kousne, myslím, že je to krysa. Nenechá si to líbit. Měli jsme filozofii, že to tady zlomíme za každou cenu,“ culil se zkušený kouč.

Po úterní noci si on i celý klub můžou odškrtnout jeden z hlavních cílů pro sezonu, tedy účast v Evropě. Startuje třetí Koubkova sezona protkaná evropskými zápasy s elitními celky. A z nich plynoucí vysoké příjmy, které pod stávajícím šéfem lavičky mohou i bez financí z prodeje hráčů překročit v konečném součtu miliardu korun. Zároveň nejlepšímu českému trenérovi za rok 2024 upevňují pozici na lavičce. Vyjma Pavla Vrby v Plzni netrénoval úspěšnější kouč.

Evropské příjmy Plzně pod Koubkem

Evropská liga (sezona 2024/25)

Za co Mil. EUR Mil. Kč předkola 0,18 4,5 účast v hlavní fázi 4,31 108,5 bonus za umístění 2,04 51,3 výsledky 1,8 45,3 hodnotový pilíř 4,21 106,0 bonus za play off 2,05 51,6 celkem 14,59 367,2

Konferenční liga (sezona 2023/24)

Za co Mil. EUR Mil. Kč účast ve skupině 2,94 73,5 desetiletý koeficient 1,068 26,7 šest výher ve skupině 3,0 75 první místo ve skupině 0,65 16,25 osmifinále 0,6 15 čtvrtfinále 1 25 ostatní 0,5 12,5 celkem 9,758 243,95

Celkem v Evropě pod koučem Koubkem: 24,348 mil. eur (608,7 mil. korun)