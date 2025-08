Změna na českých obrazovkách. Kompletní Premier League je i u dalšího operátora

Fotbalové menu se pro českého televizního diváka mění. Služba Oneplay, kterou společně provozují TV Nova a O2, bude nově vysílat anglickou Premier League. Nově do své nabídky zařadila všech osm sportovních kanálů Canal+ Sport. Dosud byl v nabídce Oneplay pouze program Canal+ Sport 1, a to v nejvyšším tarifu Maximum, ostatní sportovní kanály Canal+ Sport nabízela jen konkurenční streamovací platforma Skylink Live..

Na Oneplay tak bude k vidění největší nabídka evropských i domácích fotbalových soutěží. Liga mistrů poběží na Nova Sport, stejně jako Evropská liga a Konferenční liga. „Na Oneplay Sport máme všechny zápasy z Chance Ligy. Vedle toho domácí pohár MOL Cup (přes 20 zápasů každou sezonu), hokejovou Tipsport extraligu (většina Oneplay Sport přes 400 přenosů, menšina ČT sport okolo 30 přenosů),“ doplnil mluvčí O2 TV David Solnař.

Předkola evropských pohárů se podle Solnaře řeší individuálně. Domácí zápas Plzně v předkole Ligy mistrů vysílá Nova Sport, domácí utkání Sparty v předkole Konferenční ligy rovněž a domácí zápas Baníku Ostrava v předkole Konferenční ligy s Austrií Vídeň poběží na Premier Sport 2.

Změny se projevily už tento týden. Ve středu mohli fanoušci plzeňské Viktorie sledovat venkovní zápas se Servette Ženeva o postup do 3. předkola Ligy mistrů na Canal+ Sport 2. Podle serveru Médiář došlo teprve několik hodin před výkopem k dohodě Novy se Skylinkem o zařazení Canal+ Sport 2 do nabídky Oneplay a také do slovenské verze Voyo. Na stejném kanále mohli diváci ve čtvrtek sledovat odvetný zápas Baníku Ostrava na hřišti Legie Varšava.